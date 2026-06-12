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RE-NEET UG 2026: NTA ने क्वेश्चन पेपर की बुकलेट में किया ये बदलाव, परीक्षा समय भी 15 मिनट बढ़ा

परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडवांस सिटी इंफॉरमेशन स्लिप जारी कर दी है. इस संबंध में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया है, जिसके तहत परीक्षा की समय अवधि को बढ़ाने की सूचना को कंफर्म किया है. इसके साथ ही विद्यार्थियों को मिलने वाले प्रश्न पत्र में रफ कार्य के लिए दिए जाने वाली खाली स्पेस को बढ़ाने की सूचना दी गई है.

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) की परीक्षा को 3 मई 2026 को आयोजित किया था, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी की सूचनाओं के बाद उसे रद्द कर दिया गया. अब दोबारा री नीट यूजी (RE-NEET UG 2026) 21 जून को आयोजित की जा रही है.

15 मिनट ज्यादा मिलेगा समय: कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं. यह विद्यार्थियों के अनुकूल ही रहने वाले हैं. परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़कर 195 मिनट कर दी गई है, यानी परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 तक होगी. अब 3 घंटे की जगह 3 घंटे 15 मिनट परीक्षा होगी. समय बढ़ाने के पीछे तर्क दिया गया है कि विद्यार्थियों को अटेंडेंस फॉर्म पर हस्ताक्षर से लेकर कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती थी, जिसमें समय लगता था. इस पूरे कार्य में विद्यार्थी समय की कमी महसूस नहीं करें, इसीलिए समय बढ़ाया गया है.

रफ वर्क के लिए मिलेगें 4 पेज: एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि दूसरा बदलाव प्रश्नपत्र की बुकलेट में किया गया है, जिसमें रफ कार्य करने के लिए दी गई जगह को बढ़ा दिया गया है. पहले दो पेज विद्यार्थियों को दिए जाते थे और यह सबसे अंतिम पेज होते थे, लेकिन अब इन्हें बढ़कर चार पेज कर दिया गया है, जिनमें दो पेज शुरुआत में और दो पेज अंत में होंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तर्क दिया है कि पहले पेज कम पड़ते थे, इसलिए बढ़ाए गए हैं. वहीं, आगे पेज करने का मकसद भी कुछ विद्यार्थी बाएं हाथ से लिखते है, ऐसे में उन्हें सुविधा मिल सकेगी, इसीलिए ऐसा किया गया है. अब रफ वर्क के लिए परीक्षा के दिशा-निर्देश वाले पेज के बाद दो पेज रहेगें, जबकि दो पेज अंत में भी उपलब्ध रहेंगे. इसको सभी भाषाओं के संस्करण में लागू किया गया है.

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