ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: परसेंटाइल पर एनटीए का स्पष्टीकरण, बताया, 'परफेक्ट स्कोर पर 2 कैंडिडेट, 285 अंक तक 100 परसेंटाइल

रिजल्ट से उत्साहित विद्यार्थी ( Courtesy - Motion Coaching )