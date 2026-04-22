JEE MAIN 2026: परसेंटाइल पर एनटीए का स्पष्टीकरण, बताया, 'परफेक्ट स्कोर पर 2 कैंडिडेट, 285 अंक तक 100 परसेंटाइल
एनटीए के अनुसार जेईई मेन की परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होती है. इसीलिए रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर परसेंटाइल में जारी किया जाता है.
Published : April 22, 2026 at 1:47 PM IST
कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) का परिणाम जारी होने के बाद देशभर में बहस छिड़ गई है. परसेंट और परसेंटाइल को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्पष्टीकरण जारी किया है. एनटीए ने इसमें बताया है कि इस बार जेईई मेन 2026 में परफेक्ट स्कोर करने वाले केवल 2 ही कैंडिडेट हैं. जबकि 100 परसेंटाइल पर 26 स्टूडेंट्स हैं. जबकि अप्रैल सेशन में 9 शिफ्ट में 14 कैंडिडेट 100 परसेंटाइल वाले हैं. क्योंकि विद्यार्थियों को 285 अंकों तक भी 100 परसेंटाइल मिला है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि एनटीए के स्पष्टीकरण के अनुसार 285 से लेकर 300 अंकों के बीच विद्यार्थियों को हंड्रेड परसेंटाइल दिए गए हैं. जबकि 300 पूर्णांक में से 300 अंक केवल दो कैंडिडेट के हैं. दोनों को ऑल इंडिया रैंक 1 जारी की गई है. इनमें कोटा से पढ़ रहे कबीर चिल्लर और आंध्र प्रदेश के पासाला मोहित हैं.
एनटीए ने की नॉर्मलाइजेशन की वकालत: शर्मा का कहना है कि स्पष्टीकरण के अनुसार एनटीए का साफ कहना है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन की परीक्षा कई शिफ्ट में आयोजित होती है. इसीलिए परिणाम को नॉर्मलाइज कर परसेंटाइल में जारी किया जाता है. उन्होंने नॉर्मलाइज करके परिणाम जारी करने की वकालत भी की है. इसी स्पष्टीकरण में एनटीए ने साफ किया है कि एक पूरी परसेंटाइल के बीच काफी अंकों का अंतर आ जाता है. ऐसे में कई विद्यार्थियों को अलग-अलग शिफ्ट में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ज्यादा सही है.
Understanding Percentiles, Raw Marks & Normalization - Analysis of data from JEE (Main) 2026 Session 2.— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 21, 2026
Across the nine shifts held between 2 and 8 April 2026, the raw marks needed to reach the 99th percentile ranged from 165 in the toughest shift to 196 in the easiest — a…
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हर शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर को करते हैं कैलकुलेट: उदाहरण देते हुए बताया गया है कि एक शिफ्ट में जहां पर कठिन प्रश्न पत्र था और विद्यार्थी ने 180 का स्कोर किया है, वहीं दूसरी शिफ्ट में जहां प्रश्न पत्र थोड़ा आसान था, वहां पर 180 स्कोर किया गया है. ऐसे में अगर इस परिणाम को प्रतिशत में जारी कर दिया जाता है, तो कठिन शिफ्ट वाले विद्यार्थी के साथ धोखा हो जाएगा. क्योंकि दोनों जगह 60 फीसदी रिजल्ट रहता. इसमें आसान शिफ्ट में 180 अंक लाने वाला विद्यार्थी को अनुचित लाभ मिलता. इसलिए नॉर्मलाइज कर परसेंटाइल में कठिन शिफ्ट वाले स्टूडेंट की परसेंटाइल बेहतर रहेगी. इसलिए सांख्यिकी रूप से मजबूत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और हर शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है. इसी के आधार पर सभी शिफ्ट की परसेंटाइल के बाद रैंकिंग तैयार की जाती है.
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99वें परसेंटाइल के लिए रॉ मार्क्स 165 से लेकर 196: देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ने बताया है कि 99वें परसेंटाइल के लिए रॉ मार्क्स 165 से लेकर 196 हैं, जिनके बीच 31 मार्क्स का अंतर है. एनटीए ने यह भी कहा है कि 300 में से 31 अंक का एक बड़ा अंतर हो सकता है. इसलिए परसेंटाइल में परिणाम जारी करना ज्यादा बेहतर है. वहीं 98वें परसेंटाइल में यह अंतर 27 था और 97 पर 26 था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि परीक्षा में मिले रॉ मार्क्स अलग हो सकते हैं. इसीलिए जहां पर किसी शिफ्ट में 99.5 परसेंटाइल करने वाले विद्यार्थी को दूसरे शिफ्ट में भी इतना ही परसेंटाइल करने वाले विद्यार्थी के समक्ष स्कोर मिलता है. एनटीए के अनुसार यह पद्धति नई और प्रयोगात्मक नहीं है. कई वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है. इसका उपयोग विश्व स्तर की परीक्षाओं में भी कई संस्थाएं करती हैं. भारत में भी शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समितियों ने इसकी समीक्षा की है. उनके सबूत और फीडबैक के आधार पर लगातार इसे रिफाइंड किया है.
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यह होती है पर्सेंटाइल, लगता है मैथमेटिक्स का फार्मूला: देव शर्मा ने बताया कि 100 पर्सेंटाइल यानी शिफ्ट का टॉपर भी उसे कहा जा सकता है, जिसके शिफ्ट में सबसे ज्यादा अंक हो. इसीलिए जितनी शिफ्ट में परीक्षा होती है, उतने कैंडिडेट 100 पर्सेंटाइल लेकर आते हैं. समान स्कोर होने पर दो स्टूडेंट के भी 100 पर्सेंटाइल आ जाता है. पर्सेंटाइल का मतलब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जितनी पर्सेंटाइल कैंडिडेट की है, उतने फीसदी बच्चे उससे नीचे स्कोर वाले हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 95 पर्सेंटाइल किसी कैंडिडेट के आए हैं, तो इसका अर्थ है कि पांच फीसदी बच्चे उससे ज्यादा अंक लेकर आए हैं, जबकि शेष 95 फीसदी कैंडिडेट के उससे कम अंक हैं. यह पर्सेंटाइल निकालने का एक अलग ही फार्मूला लगता है.
ये रहा उदाहरण: शिफ्ट में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले कैंडिडेट और उसके नीचे जितने कैंडिडेट्स ने स्कोर किए हैं, इस नंबर को 100 से गुणा करते हैं. इसके बाद जितने कैंडिडेट शिफ्ट में बैठे थे, उनका भाग दिया जाता है. इसके बाद जो फिगर आता है, इतनी पर्सेंटाइल कैंडिडेट की बनती है. उदाहरण के तौर पर परीक्षा की शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट बैठे, जिस कैंडिडेट का पर्सेंटाइल निकालना है. इसी आधार पर जिस कैंडिडेट का पहला नंबर आया है, उसका 100 पर्सेंटाइल माना जाएगा. इसी तरह जो कैंडिडेट ऊपर से 19वें नंबर पर आया है, ऐसे में उसके नीचे 981 कैंडिडेट हैं. इसके आधार पर उसकी पर्सेंटाइल 98.1 होगी. यह नंबर उसके रॉ-स्कोर के आधार पर तय होगा.