JEE MAIN 2027: एनटीए की सलाह-डीजी लाॅकर पर स्टूडेंट अपडेट करें इनफॉरमेशन...
एनटीए ने एफएक्यू में स्टूडेंट्स को डीजी लाॅकर पर भी डिटेल अपडेट करने को कहा. आईटी मिनिस्ट्री ने मेरी पहचान को बताया NSSO.
Published : November 14, 2026 at 5:16 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन करा रही है. इसकी आवेदन प्रक्रिया जारी है. इसमें विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए एनटीए ने एफएक्यू जारी किया. इसमें बताया कि विद्यार्थियों की डिटेल्स मेरी पहचान के रूप में ली जा रही है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफार्म (एनएसएसओ) बताया गया है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स को डीजी लाॅकर पर भी डिटेल अपडेट करने को कहा.
एफएक्यू में 35 सवालों के जवाब: निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही आवेदक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है. एफएक्यू में 35 सवालों के जवाब दिए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी संबंधित आवेदकों के लिए विकल्प दिखाया है. जिन विद्यार्थियों के कैटेगरी दस्तावेज तैयार नहीं हुए हैं, वे कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने पर मिली रिसिप्ट पर दिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नम्बर, आवेदन की तिथि एवं जारी करने वाले अधिकारी का नाम लिखकर आवेदन कर सकते हैं.
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5.94 लाख आवेदन: एक्सपर्ट आहूजा ने बताया कि एनटीए के जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार 2 बजे तक 786681 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे. इनमें 5.94 लाख ने परीक्षा शुल्क जमा कर एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा किया है, जबकि 1.92 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद फीस जमा नहीं की. एनटीए ने 22 नवम्बर से पहले आवेदन शुल्क जमा करवाने की सलाह दी. ऐसा नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. आवेदन की लास्ट डेट 22 नवम्बर है. 500 रुपए लेट फीस से 26 नवम्बर तक आवेदन किए जा सकेंगे.
एफएक्यू में किया क्लियर
- एनटीए के अनुसार, यदि विद्यार्थी आवेदन में कोई गलती जैसे स्वयं का विवरण, आधार डिटेल मिसमैच, परीक्षा शहर, दसवीं-12वीं कक्षा की अकेडमिक डिटेल, लाइव फोटो, कैटेगरी करता है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नया आवेदन कर सकता है. ऐसे में विद्यार्थी के नए आवेदन को अंतिम मानते हुए परीक्षा इसी आधार पर ली जाएगी
- विद्यार्थी आवेदन में हुई गलतियों को करेक्शन विण्डो के लिए दिए जाने वाले समय में सही कर सकता है. फिर भी विद्यार्थी गलतियों करने के बाद नए आवेदन भी कर सकता है
- अपार आईडी नहीं होने पर भी आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है
- परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कैलकूलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी
- एफएक्यू के अनुसार विद्यार्थी परीक्षा शहर अपने वर्तमान व स्थायी पते के राज्य के अनुसार ही चुन सकता है. ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र भरने से पहले वर्तमान व स्थायी पता सोच समझकर भरना चाहिए. परीक्षा केंद्र के चुनाव में आधार एड्रेस का संबंध नहीं होगा
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