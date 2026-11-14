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JEE MAIN 2027: एनटीए की सलाह-डीजी लाॅकर पर स्टूडेंट अपडेट करें इनफॉरमेशन...

जेईई मेन की परीक्षा के लिए कतार में विद्यार्थी ( ETV Bharat Kota (File Photo) )

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन करा रही है. इसकी आवेदन प्रक्रिया जारी है. इसमें विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देते हुए एनटीए ने एफएक्यू जारी किया. इसमें बताया कि विद्यार्थियों की डिटेल्स मेरी पहचान के रूप में ली जा रही है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफार्म (एनएसएसओ) बताया गया है. इसके साथ ही स्टूडेंट्स को डीजी लाॅकर पर भी डिटेल अपडेट करने को कहा.