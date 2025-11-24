जयपुर में 26 नवंबर को NSUI की रन फॉर संविधान बचाओ, देश बचाओ मैराथन
चित्रकूट स्टेडियम से सुबह 6 बजे रवाना होगी 5 किमी की दौड़. विजेताओं को दिए जाएंगे नकद पुरस्कार.
Published : November 24, 2025 at 4:49 PM IST
जयपुर: संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को राजस्थान एनएसयूआई मैराथन का आयोजन करेगी. रन फॉर संविधान बचाओ देश बचाओ मैराथन के तहत विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर चित्रकूट स्टेडियम में सुबह 6 बजे से रन फॉर संविधान बचाओ देश बचाओ मैराथन की जाएगी.
एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि इसमें कई धावक संविधान और लोकतंत्र को बचाने को दौड़ेंगे. 5 किमी राउंड पूरा कर मैराथन वापस चित्रकूट स्टेडियम में ही संपन्न होगी. पुरुष वर्ग में प्रथम पुरस्कार 11000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 7000 रुपए और तीसरा पुरस्कार 5100 दिए जाएंगे. महिला वर्ग में भी इसी तरीके से नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्षों के साथ पूर्व विधायक, सांसद, विधायक मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे.
पढ़ें:RU में हंगामा : एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष जाखड़ समेत तीन आरोपियों को जमानत
कोई शुल्क नहीं : जाखड़ ने बताया कि मैराथन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसमें युवा, बुजुर्ग भी हिस्सा ले सकते हैं. मैराथन का उद्देश्य यही है कि हम कैसे अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक बने. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार सत्ता दुरुपयोग कर रही हैं. SIR के माध्यम से संविधान की अवहेलना का काम हो रहा है. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है. सरकारी एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं. भारत के मजबूत लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष करके संविधान बनाया है. उस संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन कर रहे हैं.