कोटा से शुरू राहुल की मुहिम को अब जिलों में ले जाएगी कांग्रेस, एक सप्ताह कार्यकर्ता होंगे ट्रेंड
21 से 28 जून तक सभी जिलों में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कोटा प्रेजेंटेशन का दिया जाएगा प्रशिक्षण.
Published : June 20, 2026 at 3:50 PM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जून को कोटा में विद्यार्थियों और युवाओं के समक्ष एजुकेशन सिस्टम को लेकर दिए प्रेजेंटेशन की सफलता से प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है. अब पार्टी राहुल गांधी की इस मुहिम को सभी जिलों में शुरू करेगी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को राहुल के प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी. 21 जून से 28 जून तक सभी जिलों में छात्र संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस पदाधिकारियो और कार्यकर्ताओं को जिलेवार राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन का पूरा वीडियो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलाध्यक्षों को इसके निर्देश दिए.
एक्सपर्ट सिखाएंगे कैसे करना है प्रेजेंट: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राहुल गांधी ने कोटा में एजुकेशन सिस्टम की पोल खोली है. जनता के समक्ष वास्तविक आंकड़े रखे हैं कि किस तरह से नीट के 22 लाख बच्चों की परीक्षा फीस के बराबर केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का बजट है. एजुकेशन सिस्टम में कहां-कहां खामियां हैं, जिस वजह से बच्चे तनाव में रहते हैं. उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है. राहुल की इस मुहिम को हम अब आमजन के बीच ले जाएंगे. हम तमाम जिलों में यह कार्यक्रम करेंगे. 21 जून से 28 जून तक जिलों में प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे. बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं को एक्सपर्ट्स ट्रेंड करेंगे कि कैसे जनता के बीच प्रेजेंटेशन देना और आंकड़े पेश करने हैं.
पढ़ें: Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates : राहुल बोले- केंद्र सरकार पांच मंत्रालयों के बजट में जितना खर्च करती है, उतना पैसा 5 एग्जाम से निकाल लेती है
28 जून के बाद जनता के बीच जाएंगे: डोटासरा ने कहा कि 28 जून के बाद एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और जिले के ट्रेंड कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों और जनता के बीच जाएंगे. उन्हें प्रेजेंटेशन के जरिए बताएंगे कि राहुल विद्यार्थियों के लिए कौन से मुद्दे उठा रहे हैं. पार्टी नेता 21 जून से 28 जून तक सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष भी इस मामले को रखेंगे. प्रदेश नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों और विधायकों एवं सांसदों को दी है.
पढ़ें:राहुल गांधी को सुनने पहुंचे स्टूडेंट ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया, किसी ने बताया पॉलिटिकल तो किसी को दिखी उम्मीद की किरण
पार्टी को उम्मीद, कांग्रेस से जुड़ेंगे युवा: पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से राहुल ने कोटा में युवाओं के बीच प्रेजेंटेशन दिया था. उन्हें युवाओं ने काफी पसंद भी किया था. बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और युवा राहुल गांधी को सुनने कोटा के दशहरा मैदान आए थे. ऐसे में उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों के जरिए युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगा. युवाओं को लुभाने के लिए भी पार्टी ने एनएसयूआई, युवा कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय विद्यार्थियों के बीच बिताए.
निकाय और पंचायत चुनाव में फायदे की आस: इधर, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, जिस तरह से नीट सहित कई पेपर लीक हुए हैं. उससे युवाओं में आक्रोश है. इसी का परिणाम है कि कोटा में बड़ी संख्या में युवा राहुल के कार्यक्रम में पहुंचे थे. अगर कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे इसी तरह से उठाती रही तो युवाओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखने को मिल सकता है. आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है.
पढ़ें:राहुल गांधी बोले- देश का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को तनाव दे रहा, इसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे