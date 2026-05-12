NEET पेपर रद्द होने पर शाहजहांपुर में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक
पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई. पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हाथों से पुतला छीन लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:10 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 9:30 PM IST
शाहजहांपुर : नीट परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एनटीए का पुतला फूंकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई. पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हाथों से पुतला छीन लिया.
नीट यूजी 2026 की परीक्षा का पेपर पहले लीक हुआ और फिर आज पेपर को एनटीए ने रद्द कर दिया. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रफी उल हसन ने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत और सपनों को इस "भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था" ने कुचल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अभिभावकों ने कर्ज लेकर या गहने बेचकर बच्चों की पढ़ाई कराई, लेकिन उन्हें पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था में फैला संगठित भ्रष्टाचार मिला.
हसन ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ सीधा अपराध बताया. हसन ने कहा, इस सरकार में 12 सालों में अभी तक 89 पेपर रद्द किए हैं. सरकार छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है. सरकार चाहती है कि छात्र अनपढ़ रहे, जिससे वह रोजगार न मांग सके. रफी उल हसन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो वह सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे.
रफी उल हसन ने कहा, सरकार ने छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेलना का काम किया है. परीक्षा में 22 लाख बच्चे बैठे थे, उनसे 2000 रुपये फीस वसूली गई है. 20-20 लाख में पेपर बेच दिए गए हैं. इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
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