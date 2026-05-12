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NEET पेपर रद्द होने पर शाहजहांपुर में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक

NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शाहजहांपुर : नीट परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एनटीए का पुतला फूंकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई. पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हाथों से पुतला छीन लिया. नीट यूजी 2026 की परीक्षा का पेपर पहले लीक हुआ और फिर आज पेपर को एनटीए ने रद्द कर दिया. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रफी उल हसन ने कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की मेहनत और सपनों को इस "भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था" ने कुचल दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अभिभावकों ने कर्ज लेकर या गहने बेचकर बच्चों की पढ़ाई कराई, लेकिन उन्हें पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था में फैला संगठित भ्रष्टाचार मिला. पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई. (Video Credit; ETV Bharat)