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रांची के डोरंडा कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्राचार्य पर भेदभाव के आरोप

डोरंडा कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन ( Etv bharat )

रांची: डोरंडा कॉलेज में मंगलवार को उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रसंघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए प्राचार्य डॉ. राजकुमार शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया.

प्राचार्य डॉ. राजकुमार शर्मा पर भेदभाव के आरोप

प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्राचार्य द्वारा संगठन के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है. विशेष रूप से कॉलेज के ऑडिटोरियम के उपयोग को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. उनका कहना है कि एनएसयूआई को कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की अनुमति नहीं दी जाती है जबकि अन्य दूसरे संगठनों को आसानी से अनुमति मिल जाती है.

डोरंडा कॉलेज में NSUI का प्रदर्शन (Etv bharat)

छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी मुद्दा उठाया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर कई सालों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. इसके बावजूद छात्रसंघ के नाम पर राशि का आवंटन लगातार किया जा रहा है, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है. छात्रों ने आरोप लगाया कि इस फंड के उपयोग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, जिससे संदेह की स्थिति बनी हुई है.

आंदोलन की चेतावनी