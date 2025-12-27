ETV Bharat / state

9 जनवरी 2026 से NSUI का अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ अभियान, राजस्थान से दिल्ली तक निकालेंगे साइकिल यात्रा

3 दिन की साइकिल यात्रा, राजस्थान से दिल्ली तक का सफर करेंगे तय वरुण चौधरी ने बताया कि साइकिल यात्रा को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि साइकिल यात्रा संदेश देता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं. उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को दोपहर 1 बजे सरिस्का से यात्रा शुरू होगी और 12 जनवरी की रात तक दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का लक्ष्य है.

अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में 9 जनवरी 2026 को राजस्थान के सरिस्का से साइकिल यात्रा शुरू होकर हरियाणा होते हुए 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली तक पहुंचेगी. इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ अरावली को बचाना ही नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और जल संतुलन की रक्षा के लिए जनजागरूकता फैलाना है.

युवाओं की भागीदारी से बनेगा जनआंदोलन

वरुण चौधरी ने बताया कि इस साइकिल यात्रा से पहले एनएसयूआई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्र संगठनों के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी. सोशल मीडिया, पोस्टर, डिजिटल वीडियो और संवाद अभियानों के जरिए युवाओं, शिक्षकों, पर्यावरणविदों और आम नागरिकों को जोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए ओपन लेटर लिखा गया है, अभी तक हजारों लोगों ने साइकिल यात्रा में शामिल होने की सहमति दी हैं.

यात्रा के दौरान जनसभाएं और संवाद

वरुण चौधरी ने बताया कि साइकिल यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहरों और कस्बों में जनसभाएं, संवाद सत्र और सांकेतिक प्रदर्शन किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में अरावली पर्वतमाला के महत्व, जल-संरक्षण, वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने बताया कि अरावली न केवल प्राकृतिक ढाल है, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु और भूजल स्तर को संतुलित रखने में भी अहम भूमिका निभाती है.



प्रदूषण और सरकार की जिम्मेदारी

वरुण चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है. कई बार यह 500 से ऊपर चला जाता है और नीचे आने का नाम नहीं लेता. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान चारों जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद प्रदूषण से निपटने के लिए बेहतर समन्वय नहीं दिखा.

उन्होंने कहा कि हरियाली बढ़ाने और अरावली को संरक्षित करने के बजाय सरकारें उसे काटने और कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री की ओर से हाल ही में आई एक प्रेस रिलीज में भले ही खनन न होने की बात कही गई हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अरावली में अवैध खनन आज भी जारी है.



अरावली में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग

एनएसयूआई ने मांग की है कि अरावली में हो रहे अवैध खनन को तुरंत बंद किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह पालन हो और सरकार खुद पहल कर अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) लाए. साथ ही एक ठोस और दीर्घकालिक नीति बने, जिससे अरावली को स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सके.



दिल्ली पहुंचकर क्या होगा अगला कदम

दिल्ली पहुंचने के बाद एनएसयूआई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने का समय मांगेगी. वरुण चौधरी ने बताया कि संगठन उनके सामने हजारों-लाखों छात्रों की आवाज रखेगी और अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करेगा. वरुण चौधरी ने कहा कि जब तक अरावली सुरक्षित नहीं होगी और दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं होगा, तब तक एनएसयूआई का यह आंदोलन जारी रहेगा. यह यात्रा सिर्फ एक साइकिल रैली नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है.



