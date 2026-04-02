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राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम का विरोध, एनएसयूआई ने दी चेतावनी, बीजेपी ने किया पलटवार

आरएसएस के कार्यक्रम के विरोध की एनएसयूआई की चेतावनी को देखते हुए विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.

NSUI Against RSS EVent
RSS के कार्यक्रम के विरोध की चेतावनी देते एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 7:03 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: छात्र संगठन एनएसयूआई राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम के विरोध में उतर आया है. संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कार्यक्रम आयोजित किया गया तो वे उसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे, जैसा पहले शस्त्र पूजा कार्यक्रम के दौरान किया गया था. वहीं, इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और उसके छात्र संगठन पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया.

एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाना चाहिए, ताकि पढ़ाई का माहौल प्रभावित न हो. विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र होता है, न कि राजनीतिक गतिविधियों का मंच. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्यक्रमों से कैंपस का माहौल खराब होता है और छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकता है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे आयोजनों की अनुमति देने से पहले छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाए.

एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- यूनिवर्सिटी कैंपस से खत्म करेंगे नफरती राजनीति

रणनीति तैयार: बराला ने कहा कि कैंपस में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने से छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में केवल शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए. एनएसयूआई नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द नहीं किया, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है. इसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ गई है. उधर, इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. इससे पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर विवाद और विरोध की स्थिति बन चुकी है. ऐसे में एक बार फिर टकराव की आशंका के चलते कैंपस का माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है.

राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रस्तावित नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम को लेकर छात्र राजनीति तेज हो गई है. NSUI और BJP आमने-सामने आ गए हैं, जहां NSUI ने कार्यक्रम का विरोध किया है, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और उसके छात्र संगठन पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया है. जयपुर जिला भाजपा महामंत्री रेखा राठौड़ ने गुरुवार को जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर NSUI के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम मरुधरा नारी सशक्तिकरण संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है. NSUI जानबूझकर इस कार्यक्रम को RSS से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है.

रेखा राठौड़ ने कहा कि NSUI द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह मिथ्या और बेबुनियाद हैं. NSUI के कुछ छात्र नेता कार्यक्रम को बाधित करने की मंशा से गलत जानकारी फैला रहे हैं और इसे RSS का आयोजन बताकर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर फर्जी आमंत्रण पत्र प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें RSS को आयोजक दर्शाया गया है. रेखा राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी और उसका छात्र संगठन हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता रखते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में पद पाने के लिए कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का प्रयास करते हैं

Last Updated : April 2, 2026 at 8:57 PM IST

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