विवाह के लिए 50 लाख की प्रेरणादायी सहायता की मांग, बलौदाबाजार में NSUI का अनोखा ज्ञापन
NSUI विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ PWD ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 5:18 PM IST
बलौदाबाजार: जिले में NSUI ने अपनी मांगों और विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अजमाया. विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने विवाह समारोह के लिए 50 लाख रुपये की प्रेरणादायी सहायता की मांग की है. दरअसल, उपमुख्यमंत्री अरुण साव के भांजे की तेरहवीं पर सरकारी पैसे खर्च करने के आरोप लगे थे, इसी मुद्दे पर ये प्रतिकात्मक विरोध था.
क्या है पूरा मामला: यह मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें उपमुख्यमंत्री अरुण साव के भांजे की तेरहवीं पर PWD की ओर से 97 लाख रुपये खर्च करने की चर्चा महीने सोशल मीडिया पर चली थी. हालांकि विभाग ने उस समय इन आरोपों को भ्रामक बताया था लेकिन किसी औपचारिक जांच रिपोर्ट का अब तक खुलासा नहीं हुआ. इस पर NSUI ने तंज कसते हुए इसे विभाग की जनसेवा भावना और संवेदनशील परंपरा बताया.
साथ ही, NSUI नेता सूर्यकांत बलौदाबाजार स्थित PWD कार्यालय पहुंचे. लोक निर्माण विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि, तेरहवीं पर लोक निर्माण विभाग की ओर से लाखों रुपए खर्च किए गए, इसी प्रेरणा से मैं अपने विवाह समारोह के लिए विभाग से 50 लाख रुपये की सहायता का अनुरोध करता हूं.
मेरे ऊपर भी शादी के लिए दबाव हैं. मैं भी विवाह करना चाहता हूं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है. मैंने प्रेरणादायी सहायता की मांग की है- सूर्यकांत वर्मा, NSUI विधानसभा अध्यक्ष
जनता को समझाना उद्देश्य: NSUI अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा ने कहा कि, अगर लोक निर्माण विभाग ने किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए इतना बड़ा खर्च किया है, तो एक आम नागरिक के शुभ अवसर पर भी प्रेरणादायी सहयोग मिलना चाहिए. मैंने कोई गलत मांग नहीं की है. मेरा उद्देश्य है कि जनता समझे कि सार्वजनिक धन किन परिस्थितियों में उपयोग होता है. ताकि विभाग की प्राथमिकताओं पर सवाल उठे.