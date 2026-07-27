जंतर-मंतर जाने पर रोक के आदेश का विरोध, NSUI ने डीयू में निकाला 'Save Democracy, Save DU'' मार्च
डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने कहा कि छात्रों को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है.
Published : July 27, 2026 at 4:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सोमवार को 'सेव डेमोक्रेसी, सेव डीयू' मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.
संगठन ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से जारी आदेश छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है. प्रदर्शन के दौरान डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने कुलपति से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए आदेश वापस लेने की अपील की.
जंतर-मंतर जाने से रोकना गलत: राहुल झांसला ने कहा कि कुछ दिन पहले जंतर-मंतर पर छात्र अपने अधिकारों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे. इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसमें छात्रों को जंतर-मंतर जाने से रोकने की बात कही गई. किसी भी छात्र को अपनी बात रखने से रोकना उचित नहीं है. हमारा सवाल है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों को यह बताएगा कि वह अपनी बात कहां रखें. छात्रों को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है.
जवाब न मिलने पर दोबारा प्रदर्शन: उन्होंने बताया कि NSUI ने दो दिन पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर कुलपति से जवाब मांगा था. निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए संगठन एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने पहुं. अगर कुलपति छात्रों से मिलने और बातचीत करने नहीं आते हैं तो कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखेंगे.
समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकें: राहुल झांसला ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है. विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी छात्र को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता. विश्वविद्यालय में ऐसा माहौल होना चाहिए, जहां छात्र बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें और अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकें.
लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने की मांग की: NSUI ने कहा कि 'सेव डेमोक्रेसी, सेव डीयू' मार्च का उद्देश्य छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है. हाल के कुछ फैसलों से छात्रों में असंतोष है और प्रशासन को छात्रों की चिंताओं को सुनना चाहिए. भविष्य में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए.
प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार: प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से संवाद शुरू करने और छात्रों की मांगों पर विचार करने की अपील की. वहीं, इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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