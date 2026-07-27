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जंतर-मंतर जाने पर रोक के आदेश का विरोध, NSUI ने डीयू में निकाला 'Save Democracy, Save DU'' मार्च

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सोमवार को 'सेव डेमोक्रेसी, सेव डीयू' मार्च निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

संगठन ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से जारी आदेश छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है. प्रदर्शन के दौरान डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला ने कुलपति से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए आदेश वापस लेने की अपील की.

डूसू उपाध्यक्ष राहुल झांसला (ETV Bharat)

जंतर-मंतर जाने से रोकना गलत: राहुल झांसला ने कहा कि कुछ दिन पहले जंतर-मंतर पर छात्र अपने अधिकारों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे. इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसमें छात्रों को जंतर-मंतर जाने से रोकने की बात कही गई. किसी भी छात्र को अपनी बात रखने से रोकना उचित नहीं है. हमारा सवाल है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों को यह बताएगा कि वह अपनी बात कहां रखें. छात्रों को अपनी आवाज उठाने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है.

जवाब न मिलने पर दोबारा प्रदर्शन: उन्होंने बताया कि NSUI ने दो दिन पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर कुलपति से जवाब मांगा था. निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए संगठन एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने पहुं. अगर कुलपति छात्रों से मिलने और बातचीत करने नहीं आते हैं तो कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखेंगे.