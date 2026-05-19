दिल्ली: NEET विवाद, CBSE OSM और तीन-भाषा नीति के खिलाफ NSUI का ‘थाली-ताली’ प्रदर्शन
परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है: NSUI
Published : May 19, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने मंगलवार को शास्त्री भवन के बाहर “थाली-ताली प्रदर्शन” कर केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लिक, CBSE के OSM मुद्दे और तीन-भाषा नीति को लेकर सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने थाली और ताली बजाकर अपना विरोध जताया. इस दौरान 'Go Dharmendra Go', 'Go NTA Go' और 'Go BJP Go' जैसे नारे लगाए गए. संगठन का कहना है कि लगातार परीक्षा संबंधी विवादों और शिक्षा नीतियों में भ्रम की स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया है.
NEET विवाद को लेकर सरकार पर निशाना
NSUI ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा को लेकर लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भरोसा कमजोर किया है. संगठन का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है. उन्होंने मांग की कि NEET विवाद की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
CBSE OSM मुद्दे पर छात्रों को राहत देने की मांग
प्रदर्शन के दौरान NSUI ने CBSE के OSM को लेकर भी चिंता जताई. संगठन का कहा कि कक्षा 12 के छात्रों के सामने अस्पष्टता और तकनीकी समस्याओं के कारण परेशानी की स्थिति बनी हुई है. छात्र संगठन ने मांग की है कि CBSE जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करे और प्रभावित छात्रों को राहत प्रदान करे, ताकि उनके शैक्षणिक भविष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.
तीन-भाषा नीति का भी विरोध
NSUI ने केंद्र सरकार की तीन-भाषा नीति को लेकर भी विरोध जताया. संगठन का आरोप है कि इस नीति को छात्रों और शिक्षाविदों से व्यापक चर्चा किए बिना लागू करने की कोशिश की जा रही है. संगठन का कहना है कि किसी भी नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा होना चाहिए, जिससे छात्रों की पसंद और शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रभावित न हों.
छात्रों के हितों की रक्षा में सरकार विफल
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि देशभर के छात्र शिक्षा मंत्रालय की लगातार विफलताओं से नाराज और परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि NEET विवाद, CBSE OSM मुद्दे और तीन-भाषा नीति जैसे मामलों में सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदारी तय नहीं होती तब तक NSUI का आंदोलन जारी रहेगा.
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