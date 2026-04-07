एनएसयूआई का जेएनवीयू में प्रदर्शन, फीस नहीं बढ़ाने, पेपरलेस प्रवेश प्रकिया एवं समय पर रिफंड समेत 16 मांगें रखी
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी ने बताया कि पिछली बार फीस में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि की जा चुकी है.
Published : April 7, 2026 at 2:15 PM IST
जोधपुर: कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. संगठन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर प्रणाली को समय पर पूर्ण कर परिणाम जल्द घोषित करने, पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करने के साथ इस वर्ष फीस में वृद्धि नहीं करने समेत 16 सूत्री मांग पत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंपा.
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी ने बताया कि पिछली बार फीस में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि की जा चुकी है. ऐसे अब वृद्धि नहीं होनी चाहिए. विश्वविद्यालय के पुराने और नए परिसर में व्यवस्थाएं बदहाल है. कक्षाओं में स्टूडेंट्स के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है. शौचालय नहीं है. अगर विश्वविद्यालय ने जल्द हालात नहीं सुधारे तो हम आंदोलन करेंगे.एनएसयूआई ने सभी पाठ्यक्रमों की निर्धारित फीस स्पष्ट रूप से तय कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय प्रदर्शित करने, यूजी रजिस्ट्रेशन में विषय चयन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फार्म में विषय विकल्प उपलब्ध करवाने के साथ यूजी-पीजी में रिवील की सुविधा उपलब्ध करवाने आदि मांग की.
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पेपरलेस हो प्रवेश प्रक्रिया: सोलंकी ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया के बावजूद छात्रों को हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ रही है. इसके लिए आने वाले सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस की जाए. इससे छात्रों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश नहीं होने पर फीस रिफंड में हो रही देरी की व्यवस्था बंद कर छात्रों को समय पर रिफंड मिले ऐसा सिस्टम बनाया जाए. इसके अलावा प्रत्येक विभाग की बंद लाइब्रेरी वापस शुरू की जाए.
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