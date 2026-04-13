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रांची विश्वविद्यालय में छात्रों का फूटा गुस्सा, सेशन लेट और अव्यवस्थाओं के खिलाफ NSUI का जोरदार प्रदर्शन

विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते एनएसयूआई कार्यकर्ता ( ईटीवी भारत )

रांची: सूबे के सबसे बड़े रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से चली आ रही शैक्षणिक अव्यवस्थाओं और सेशन में हो रही लगातार देरी को लेकर सोमवार को छात्रों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा. विभिन्न छात्र संगठनों, खासकर NSUI के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के समक्ष धरने पर भी बैठ गए.

सेशन लेट को लेकर विद्यार्थियों में गुस्सा

छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली अब उच्च शिक्षा के अनुरूप नहीं रह गई है. सेशन इतना लेट चल रहा है कि विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. कई छात्रों को समय पर डिग्री और अंकपत्र नहीं मिल पाने के कारण नौकरी और आगे की पढ़ाई में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रदर्शन को लेकर जानकारी देते एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष और छात्राएं (ईटीवी भारत)

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गई है: एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा हजारों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो छात्र संगठन राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

छात्रों की प्रमुख मांगें

छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं. इनमें सबसे प्रमुख है कि सभी लंबित सत्रों को नियमित किया जाए और सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द जारी किया जाए. इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की गई है. हाल ही में सेमेस्टर-1 के परिणाम में अंक गड़बड़ी के मामलों की उच्चस्तरीय जांच कर छात्रों को न्याय देने की बात भी कही गई.