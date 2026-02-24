ETV Bharat / state

राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI का हंगामा: छात्रसंघ चुनाव और भर्ती घोटाले को लेकर किया अर्धनग्न प्रदर्शन

एनएसयूआई राजस्थान ने एक बार फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग उठाई है. छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए शर्ट उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर के बाहर पुलिस बंदोबस्त भी बढ़ाया गया, जिन्होंने छात्रों को विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर नहीं आने दिया.

जयपुर: छात्रसंघ चुनाव बहाली, भर्ती घोटालों की जांच और लंबित छात्रवृत्तियां जारी करने जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया. संगठन का दावा था कि ये मांगें केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं और छात्रों के हितों से जुड़ी हैं, जिन्हें लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आंदोलन किया गया.

विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्रसंघ प्रतिनिधि डॉ. राम सिंह सामोता ने बताया कि विश्वविद्यालय में सालों से 'विमर्श शुल्क' वसूला जा रहा है, जिसका छात्रों को आज तक लाभ नहीं मिल पाया. ऐसे में यह वसूली बंद कर छात्रों से वसूले गए 223 करोड़ रुपए लौटाने, लंबित भर्तियां, छात्रसंघ चुनावों पर लगी रोक हटाने और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर यहां छात्र संगठित हुए हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है और वर्तमान में विधानसभा सत्र भी चल रहा है. ऐसे में यहां से उठी आवाज पूरे राजस्थान तक प्रभाव डालती है. इसी कारण राज्य स्तरीय मांगों जैसे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, छात्रवृत्ति जारी करना, कोचिंग कानून लागू करना और आयोगों के पुनर्गठन जैसे मुद्दों को विश्वविद्यालय परिसर से उठाया गया है, ताकि सरकार तक युवाओं की सामूहिक आवाज पहुंच सके. एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

यह रहीं प्रमुख मांगें: