CBSE की तीन-भाषा नीति पर NSUI का हमला, छात्रों की पसंद सीमित करने का आरोप; देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने सीबीएसई की तीन-भाषा नीति की कड़ी आलोचना की.
Published : May 18, 2026 at 10:58 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा नौ के छात्रों के लिए लागू किए गए तीन-भाषा फॉर्मूले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने इस सर्कुलर की तीखी आलोचना की और इसे छात्रों की शैक्षणिक स्वतंत्रता और भाषा चयन के अधिकार पर चोट बताया है. संगठन का आरोप है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जारी यह नीति बिना पर्याप्त तैयारी और संसाधनों के लागू की गई है, जिससे छात्रों के सामने विकल्प सीमित हो सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है. संगठन ने आरोप लगाया कि यह कदम छात्रों की वास्तविक पसंद और शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है तथा इसके पीछे बीजेपी-आरएसएस की भाषाई सोच काम कर रही है.
एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि 15 मई को जारी सीबीएसई के दिशा-निर्देश जमीनी वास्तविकताओं से पूरी तरह कटे हुए हैं. देश के कई स्कूल पहले से ही शिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं, ऐसे में नई भाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल होगा.एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि दिशा-निर्देशों में संशोधन कर वास्तविक लचीलापन नहीं दिया गया और स्कूलों की तैयारी सुनिश्चित नहीं की गई, तो संगठन देशभर में छात्र आंदोलन शुरू करेगा. संगठन ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे से दूर रखते हुए छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
विकल्प का भ्रम पैदा कर रही है नीति
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि तीन-भाषा फॉर्मूला छात्रों को विकल्प देने का दावा तो करता है, लेकिन वास्तविकता में स्कूल प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार भाषाएं लागू करेंगे. जिन भाषाओं के शिक्षक आसानी से उपलब्ध होंगे, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि छात्रों की रुचि और करियर की जरूरतें पीछे छूट जाएंगी. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के अधिकांश स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की उपलब्धता अधिक है, इसलिए कई संस्थान छात्रों पर संस्कृत थोपने की दिशा में बढ़ सकते हैं. एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यह शिक्षा व्यवस्था के जरिए एक विशेष सांस्कृतिक और भाषाई ढांचे को बढ़ावा देने का प्रयास है.
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
विनोद जाखड़ ने कहा कि सीबीएसई का यह सर्कुलर बिना किसी ठोस तैयारी और बुनियादी ढांचे के जारी किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को वास्तविक विकल्प नहीं दिए जा रहे हैं और स्कूल उसी भाषा को चुनेंगे जिसे लागू करना आसान होगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक अवसर और शैक्षणिक लचीलापन देना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान नीति इसके विपरीत छात्रों की पसंद को सीमित करने का काम कर रही है. एनएसयूआई ने सर्कुलर में अंग्रेजी को विदेशी अथवा गैर-स्थानीय भाषा की श्रेणी में रखने पर भी सवाल उठाए. विनोद जाखड़ ने कहा कि अधिकांश सीबीएसई स्कूल अंग्रेजी माध्यम के हैं और ऐसे में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन के अवसर सीमित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के चलते छात्रों को वैश्विक भाषाओं और आधुनिक करियर विकल्पों से दूर किया जा सकता है, जबकि आज के समय में बहुभाषी और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की मांग लगातार बढ़ रही है.
छात्र-केंद्रित मॉडल लागू करने की मांग
एनएसयूआई ने मांग की है कि सीबीएसई इस कठोर ढांचे को वापस लेकर अधिक लचीला और छात्र-केंद्रित मॉडल लागू करे. संगठन का कहना है कि छात्रों को अपनी रुचि, शैक्षणिक क्षमता और भविष्य के करियर लक्ष्यों के आधार पर भाषा चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. संगठन ने यह भी कहा कि किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले पर्याप्त शिक्षक भर्ती, वित्तीय सहायता और संस्थागत तैयारी सुनिश्चित की जानी चाहिए.
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