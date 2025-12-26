ETV Bharat / state

#Save Aravalli : एनएसयूआई का मार्च, पायलट बोले- प्रकृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा

एनएसयूआई का 'अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ' अभियान. सचिन पायलट ने कहा- सरकार देश के अधिकांश संसाधनों को चंद लोगों में वितरित करना चाहती है.

Sachin Pilot on Aravalli
एनएसयूआई के मार्च में सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 3:54 PM IST

जयपुर: बीजेपी सरकार देश के अधिकांश संसाधनों को चंद लोगों में वितरित करना चाहती है, लेकिन प्रकृति, पहाड़, नदियों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. ये कहना है एआईसीसी महासचिव और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का. शुक्रवार को एनएसयूआई राजस्थान की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ अभियान के तहत निकाले गए मार्च से पहले युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही. इस मार्च में सचिन पायलट के बेटे आरान भी शामिल हुए, जिनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए कार्यकर्ताओं में क्रेज देखने को मिला.

सचिन पायलट के नेतृत्व में शुक्रवार को जालूपुरा से कलेक्ट्रेट सर्किल तक अरावली बचाओ मार्च निकाला गया. इससे पहले जालूपुरा थाने के बाहर इकट्ठा हुए एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पूरे देश और राजस्थान में ये चर्चा और चिंता का विषय बन चुका है कि आदिकाल से करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनी अरावली पर्वतमाला को जानबूझकर खतरे की दिशा में धकेला जा रहा है.

पायलट का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सरकार की परिभाषा से 90% अरावली बाहर हो जाएगी : सचिन पायलट ने कहा कि हाल ही में कोर्ट में सरकार की ओर से ये कहा गया कि पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर मानी जाए, लेकिन ये कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि 100 मीटर की माप कहां से होगी. उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में 1 लाख 18 हजार पहाड़ 100 मीटर से नीचे हैं, जबकि मात्र 1048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊपर हैं. इस परिभाषा को लागू करने से अरावली का 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पहाड़ की श्रेणी से बाहर हो जाएगा.

खनन पर प्रतिबंध सिर्फ घोषणा, जमीनी हकीकत अलग : पायलट ने कहा कि सरकार कह रही है कि बिना अनुमति खनन नहीं होगा, लेकिन ऐसे प्रतिबंध पिछले 20 वर्षों से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लागू हैं. हकीकत ये है कि आज भी सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बावजूद अगर खनन हो रहा है तो सरकार की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

पढ़ें : Save Aravalli :अरावली में खनन ने खड़ा किया संकट, कभी निकलती थी 5 नदियां, अब एक ही बची

चार-चार इंजन वाली सरकार अरावली को खत्म करने की दिशा में दौड़ रही : उन्होंने कहा कि अरावली पर्वतमाला के कारण ही राजस्थान में रेगिस्तान का फैलाव रुका हुआ है. यदि कुछ वर्षों बाद अरावली नष्ट हो गई तो इसका असर सिर्फ राजस्थान ही नहीं, दिल्ली-एनसीआर तक पड़ेगा. वायु प्रदूषण, भूजल स्तर, पारिस्थितिकी और जैव विविधता हर स्तर पर अरावली सुरक्षा कवच है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली चारों जगह भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा है. ये डबल इंजन नहीं, चार-चार इंजन की सरकार है, लेकिन ये सारे इंजन अरावली को बचाने के बजाय उसे खत्म करने की दिशा में दौड़ते नजर आ रहे हैं.

NSUI March in Jaipur
अरावली बचाने के लिए एनएसयूआई का मार्च (ETV Bharat Jaipur)

अंतरराष्ट्रीय मंच पर अरावली की महिमा : उन्होंने कहा कि सरकार या तो विवश है या मजबूर है या फिर नीयत में ही खोट है, क्योंकि बार-बार स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मसले को स्पष्ट रूप से सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया. पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार किया है कि अरावली से भूजल रिचार्ज होता है, खेती को पानी मिलता है, मानसून के बादल रुकते हैं और वायु प्रदूषण से बचाव होता है. जब सरकार खुद ये मानती है, तो देश के भीतर इस पर्वतमाला को कमजोर करने की नीति क्यों अपनाई जा रही है?

पढ़ें : Aravalli Hills : अरावली की रक्षा को लेकर केंद्र के सख्त निर्देश, खनन पर पूर्ण रोक, गहलोत ने उठाए सवाल

भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूरी : उन्होंने कहा कि सिर्फ अवैध खनन पर रोक लगाने की घोषणा पर्याप्त नहीं है. जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे अधिकारी हों या बड़े नाम, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जनता का विश्वास लौटेगा. हालांकि, भाजपा हमेशा नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का नाम लेकर सवाल उठाती है, लेकिन बीते 11 वर्षों से केंद्र में भाजपा सरकार है. आज सवाल ये है कि आपने क्या किया? आज जनता आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि आंकड़ों का जाल फैलाकर अंत में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है.

जन दबाव से ही बचेगी अरावली : पायलट ने कहा कि ये आंदोलन राजनीतिक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है. आज नौजवान आशावान हैं कि जनता का दबाव सरकार को मजबूर करेगा और केंद्र सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर अरावली की परिभाषा और संरक्षण को लेकर स्पष्ट रास्ता निकालेगी. अरावली बचाओ मार्च में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक मनीष यादव, मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, रफीक खान, अमीन कागजी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, छात्र और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

