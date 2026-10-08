जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को हटाने की मांग, फर्जी डिग्री मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब
जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रों का सत्याग्रह, फर्जी पीएचडी मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश, कहा- तत्काल कुलसचिव को हटाएं. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:07 AM IST
ग्वालियर : हाल ही में जीवाजी विश्वविद्यालय में सामने आए फर्जी पीएचडी मामले में कुलसचिव का नाम सामने आने के बाद छात्रों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है. हाईकोर्ट द्वारा गठित आयोग ने 22 लोगों को पक्ष रखने के लिए दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए, जिसमें विश्वविद्यालय के कुल सचिव राजीव मिश्रा का भी नाम सामने आया. इसी के बाद से यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एनएसयूआई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में सत्याग्रह शुरू कर दिया है.
ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में बुधवार को एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान एनएसयूआई के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल भदौरिया ने आरोप लगाते हुए कहा, '' बीते चौबिस घंटे से धरना प्रदर्शन जारी है लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी हमारे पास सुनवाई के लिए नहीं आए. खुद विश्वविद्यालय के कुलगुरु तीन बार सामने से गुजर गए लेकिन उन्होंने भी बात करने तक की जहमत नहीं उठाई.''
चौबीस घंटे से जारी एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन
एनएसयूआई ने कुलसचिव की डिग्री पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि, " एनएसयूआई की सीधी मांग है कि कुलसचिव राजीव मिश्रा को यहां से रिलीव किया जाए, जो यूनिवर्सिटी में कुलसचिव बनकर बैठे हैं. उनकी खुद की पीएचडी की डिग्री फर्जी है. वे बीएससी नर्सिंग घोटाले के सरगना हैं. जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं वह इतने सम्मानित पद पर कैसे बैठे हैं? जबकि दो महीने पहले उनका ट्रांसफर गुना के लिए हुआ था."
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मांगें पूरी होने तक सत्याग्रह जारी रहने की चेतावनी
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलसचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें जीवाजी विश्वविद्यालय से रिलीव करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक कुलसचिव राजीव मिश्रा को यहां से रिलीव कर उन्हें मूल तबादला स्थान पर नहीं भेजा जाएगा तब तक एनएसयूआई का सत्याग्रह इसी तरह जारी रहेगा. हालांकि, इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है.