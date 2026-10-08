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जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को हटाने की मांग, फर्जी डिग्री मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब

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ग्वालियर : हाल ही में जीवाजी विश्वविद्यालय में सामने आए फर्जी पीएचडी मामले में कुलसचिव का नाम सामने आने के बाद छात्रों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है. हाईकोर्ट द्वारा गठित आयोग ने 22 लोगों को पक्ष रखने के लिए दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए, जिसमें विश्वविद्यालय के कुल सचिव राजीव मिश्रा का भी नाम सामने आया. इसी के बाद से यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एनएसयूआई ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में सत्याग्रह शुरू कर दिया है.

ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में बुधवार को एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान एनएसयूआई के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल भदौरिया ने आरोप लगाते हुए कहा, '' बीते चौबिस घंटे से धरना प्रदर्शन जारी है लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी हमारे पास सुनवाई के लिए नहीं आए. खुद विश्वविद्यालय के कुलगुरु तीन बार सामने से गुजर गए लेकिन उन्होंने भी बात करने तक की जहमत नहीं उठाई.''