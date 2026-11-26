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Constitution Day: जयपुर में एक साथ दौड़े युवा, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले-लोकतंत्र की आत्मा है संविधान

रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन में दौड़ लगाते हुए युवा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: संविधान दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में युवाओं ने संविधान के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया. गुरुवार सुबह NSUI की ओर से ‘रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ मैराथन का आयोजन किया गया. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर की मैराथन में छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया. दौड़ के दौरान युवाओं ने हाथों में संविधान की प्रस्तावना की तख्तियां लेकर संविधान के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया. यह मैराथन पत्रिका गेट पर जाकर संपन्न हुई.