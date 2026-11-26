Constitution Day: जयपुर में एक साथ दौड़े युवा, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले-लोकतंत्र की आत्मा है संविधान
विनोद जाखड़ ने कहा- संविधान में निहित न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
Published : November 26, 2026 at 10:54 AM IST
जयपुर: संविधान दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में युवाओं ने संविधान के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया. गुरुवार सुबह NSUI की ओर से ‘रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ मैराथन का आयोजन किया गया. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर की मैराथन में छात्र-छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया. दौड़ के दौरान युवाओं ने हाथों में संविधान की प्रस्तावना की तख्तियां लेकर संविधान के सम्मान, अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया. यह मैराथन पत्रिका गेट पर जाकर संपन्न हुई.
संविधान की शपथ लेकर युवाओं ने लिया रक्षा का संकल्प: मैराथन के दौरान NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान की शपथ दिलाई. जाखड़ ने कहा कि संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है. संविधान में निहित न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. युवा शक्ति देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. उन्होंने युवाओं से संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया.
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विजेताओं को मिले नकद पुरस्कार: मैराथन में प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आकर्षक नकद पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 11 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 7,100 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5,100 रुपए की नकद राशि प्रदान की गई.लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग पुरस्कारों के साथ टी-शर्ट और प्रशस्ति पत्र भी दिए गए.
छात्र नेताओं और NSUI कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी: कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित NSUI के विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. आयोजन के जरिए NSUI ने युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक करने, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक आदर्शों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संदेश दिया.
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