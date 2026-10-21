Zero FIR : कानूनी अधिकार, प्रक्रिया और रितु बराला विवाद के बीच इसकी अहमियत
एफआईआर का प्रावधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है. जानिए क्या है जीरो एफआईआर और कानूनी प्रावधान...
Published : October 21, 2026 at 8:58 PM IST
जयपुर: देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्सर यह देखा जाता था कि गंभीर अपराध होने के बाद भी पीड़ित पक्ष केवल इसलिए न्याय से वंचित रह जाता था, क्योंकि पुलिस क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर मामला दर्ज करने से पल्ला झाड़ लेती थी. इसी तकनीकी अड़चन को दूर करने और पीड़ितों को तुरंत कानूनी राहत पहुंचाने के लिए जीरो एफआईआर का प्रावधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है, जो हाल ही में रितु बराला विवाद के बाद देशभर में फिर से चर्चा का विषय बन गया है.
क्या है जीरो एफआईआर ? : आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता मोहित खंडेवाल ने बताया कि जब किसी गंभीर अपराध की शिकायत पीड़ित द्वारा किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में की जाती है, जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार में वह अपराध नहीं हुआ है, तब भी पुलिस को मामला दर्ज करना अनिवार्य होता है. इस परिस्थिति में दर्ज की गई शिकायत को जीरो एफआईआर कहा जाता है. चूंकि, अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र का नहीं होता, इसलिए पुलिस इसे कोई नियमित डायरी नंबर आवंटित नहीं करती, बल्कि इसका नंबर शून्य रखा जाता है.
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कानूनी प्रावधान- पुराने और नए कानून में स्थान : दंड प्रक्रिया संहिता में जीरो एफआईआर शब्द का सीधा उल्लेख नहीं था. इसका जन्म वर्ष 2013 में हुए जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार साल 2014 मामले के फैसले से हुआ था. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों में पुलिस के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया था.
वर्तमान में, भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 विशेष रूप से धारा 173(1) में अब जीरो एफआईआर को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध कर वैधानिक मान्यता दे दी गई है. इसके तहत देश के किसी भी कोने में हुए गंभीर अपराध की सूचना किसी भी पुलिस थाने में दी जा सकती है.
जीरो एफआईआर की पूरी प्रक्रिया :
- शिकायत और पंजीकरण: पीड़ित व्यक्ति नजदीकी पुलिस थाने में जाकर शिकायत देता है. पुलिस बिना किसी क्षेत्राधिकार के विवाद के मामला 0 नंबर के तहत दर्ज करती है.
- प्रारंभिक कार्रवाई और मेडिकल: एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य साक्ष्यों को सुरक्षित करना और यदि मामला शारीरिक चोट या दुष्कर्म का है, तो पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है.
- मामले का स्थानांतरण: प्राथमिक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, उस थाने की पुलिस सभी दस्तावेजों और केस डायरी को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर देती है.
- नियमित एफआईआर में तब्दील होना: फाइल प्राप्त करने के बाद, संबंधित पुलिस थाना उसे अपने रिकॉर्ड में एक नियमित सीरियल नंबर आवंटित करता है और आगे की जांच शुरू करता है.
रितु बराला विवाद और जीरो एफआईआर की नई बहस : हाल ही में में, एनएसयूआई की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में हुई कथित मारपीट का मामला जयपुर में 0 नंबर एफआईआर दर्ज कराने के चलते एक बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद में बदल गया. पीड़ित पक्ष ने जयपुर के थाने में दिल्ली पुलिसकर्मियों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, जिसे जयपुर पुलिस ने यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पहले से ही शिकायत दर्ज है और एक ही घटना पर क्षेत्राधिकार से बाहर दो अलग-अलग जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती.
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इस विवाद ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या मुख्य घटनास्थल पर पहले से शिकायत होने की स्थिति में, सुरक्षा और निष्पक्षता के आधार पर पीड़ित के गृह राज्य में दोबारा जीरो एफआईआर की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.टी. एंटनी बनाम केरल राज्य (तथा बाबू भाई मामले) में स्थापित सुस्थापित विधि यह स्पष्ट करती है कि एक ही घटना या संव्यवहार के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती.
इसके अपवादस्वरूप, दूसरी एफआईआर केवल तभी स्वीकार्य है जब वह घटना का बिल्कुल अलग या विरोधी पक्ष (क्रॉस-केस/काउंटर-वर्जन) प्रस्तुत करती हो, अथवा पहले से भिन्न किसी नए व स्वतंत्र अपराध/साजिश का खुलासा करती हो. अतः सुरक्षा या निष्पक्षता के आधार पर मूल शिकायत को दोबारा जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कराने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है.
क्यों आवश्यक है यह प्रावधान ? : यह प्रावधान मुख्य रूप से गोल्डन आवर यानी अपराध के तुरंत बाद के महत्वपूर्ण समय को बचाने के लिए बनाया गया है. हत्या, दुष्कर्म, सड़क दुर्घटना या अपहरण जैसे मामलों में शुरुआती कुछ घंटे सबूत जुटाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए बेहद अहम होते हैं. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान किसी अपराध का शिकार होता है, तो वह बिना भटके किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन की मदद ले सकता है.
कोर्ट का रुख और पुलिस की जिम्मेदारी : यदि कोई पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो यह कानून का गंभीर उल्लंघन है. पीड़ित व्यक्ति BNSS की धारा 173(4) के तहत संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में डाक द्वारा शिकायत भेज सकता है. यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो पीड़ित BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दे सकता है.
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इस आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि धारा 173(4) के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना देने की पूर्व प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है. अदालतें आमतौर पर ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार के अभाव में शिकायत खारिज नहीं करतीं, बल्कि पुलिस को तुरंत जीरो एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर सकती हैं. लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी रूप से दंडित करने का भी सख्त प्रावधान है.