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Zero FIR : कानूनी अधिकार, प्रक्रिया और रितु बराला विवाद के बीच इसकी अहमियत

जीरो एफआईआर की पूरी प्रक्रिया ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्सर यह देखा जाता था कि गंभीर अपराध होने के बाद भी पीड़ित पक्ष केवल इसलिए न्याय से वंचित रह जाता था, क्योंकि पुलिस क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर मामला दर्ज करने से पल्ला झाड़ लेती थी. इसी तकनीकी अड़चन को दूर करने और पीड़ितों को तुरंत कानूनी राहत पहुंचाने के लिए जीरो एफआईआर का प्रावधान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में उभरा है, जो हाल ही में रितु बराला विवाद के बाद देशभर में फिर से चर्चा का विषय बन गया है.

क्या है जीरो एफआईआर ? : आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता मोहित खंडेवाल ने बताया कि जब किसी गंभीर अपराध की शिकायत पीड़ित द्वारा किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में की जाती है, जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार में वह अपराध नहीं हुआ है, तब भी पुलिस को मामला दर्ज करना अनिवार्य होता है. इस परिस्थिति में दर्ज की गई शिकायत को जीरो एफआईआर कहा जाता है. चूंकि, अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र का नहीं होता, इसलिए पुलिस इसे कोई नियमित डायरी नंबर आवंटित नहीं करती, बल्कि इसका नंबर शून्य रखा जाता है.