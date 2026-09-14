DUSU Election 2026: NSUI ने जारी किया घोषणा पत्र, मेट्रो पास, हॉस्टल और 24 घंटे लाइब्रेरी तक का वादा
घोषणापत्र में सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है. अन्य क्या बातें हैं इसबार घोषणापत्र में, जानें..
Published : September 14, 2026 at 8:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 में छात्र सुविधाओं और जवाबदेही को मुद्दा बनाते हुए एनएसयूआई ने सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. एनएसयूआई ने 'Accountable DU-Accountable DUSU' के नाम से जारी घोषणापत्र में छात्रों के लिए किफायती आवास, मेट्रो कंसेशन पास, 24 घंटे लाइब्रेरी और कैंटीन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप समेत 19 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और छात्रों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. एनएसयूआई ने इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर विजय शंकर मीणा, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर वीर चतरथ, सचिव पद के उम्मीदवार पर नम्रता चौधरी और संयुक्त सचिव के पद पर उम्मीदवार गोपाल चौधरी को मैदान में उतारा है.
हॉस्टल से लेकर मेट्रो पास तक पर जोर: एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीर चतरथ ने बताया कि एनएसयूआई ने छात्रों की सबसे बड़ी जरूरतों में किफायती आवास को शामिल करते हुए सत्यापित पीजी और किराए के आवास के लिए डीयू पोर्टल बनाने की बात कही है. साथ ही किराया नियंत्रण कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग उठाई गई है. छात्रों के परिवहन खर्च को कम करने के लिए किफायती मेट्रो कंसेशन पास उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है.
सप्ताह में पांच दिन कक्षाएं, दो दिन मासिक धर्म अवकाश: घोषणापत्र में सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है. संगठन का कहना है कि इससे छात्रों को इंटर्नशिप और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अधिक समय मिल सकेगा. महिला छात्रों के लिए हर महीने दो दिन के मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान करने की मांग भी घोषणापत्र में शामिल है.
24 घंटे लाइब्रेरी और सब्सिडी वाली कैंटीन: एनएसयूआई ने छात्रों के अध्ययन के लिए 24×7 रीडिंग लाइब्रेरी उपलब्ध कराने की बात कही है. इसके साथ ही 24 घंटे चलने वाली सब्सिडाइज्ड कैंटीन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे छात्रों को किफायती और पौष्टिक भोजन मिल सके. सभी परिसरों में स्वच्छ पेयजल और बेहतर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने को भी एजेंडे में शामिल किया गया है.
फीस, पुनर्मूल्यांकन और FYUP में सुधार: घोषणा पत्र में किफायती फीस की मांग के साथ परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है. एनएसयूआई ने निःशुल्क मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है. चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाने तथा शैक्षणिक परिणामों में सुधार की बात भी कही गई है.
छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर बढ़ाने का दावा: एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के अवसर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. छात्रों को इंटर्नशिप, करियर मार्गदर्शन और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए बेहतर व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है. खेल सुविधाओं और स्नातक छात्रों के लिए खेलों में अधिक अवसर उपलब्ध कराने का भी वादा किया गया है.
सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर: घोषणापत्र में परिसरों में सुलभ काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को मजबूत करने की बात कही गई है. यौन उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के साथ लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशी कैंपस वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया है. छात्रों को उनके अधिकारों और कानूनी उपायों की जानकारी देने के लिए कानूनी जागरूकता सेमिनार और कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव है.
अभियान से प्रशासन पर सवाल: घोषणापत्र जारी करने के साथ एनएसयूआई ने 'क्या हुआ तेरा वादा?' नाम से एक अभियान भी शुरू किया. इसके जरिए संगठन ने डीयू में छात्रावासों की कमी, किफायती आवास, मेट्रो कंसेशन पास और कैंपस सुविधाओं जैसे मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा. छात्र अभिव्यक्ति और असहमति से जुड़े मामलों तथा प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए गए.
छात्रों की आवाज को एजेंडे के केंद्र में लाना जरूरी: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि घोषणापत्र छात्रों की आकांक्षाओं और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय व्यवस्था पारदर्शी, किफायती, समावेशी और जवाबदेह होनी चाहिए. संगठन का लक्ष्य छात्र कल्याण को डूसू के एजेंडे के केंद्र में रखना है. एनएसयूआई के चारों उम्मीदवार घोषणापत्र में शामिल मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच संवाद करेंगे. संगठन ने कहा कि डूसू चुनाव में छात्र कल्याण, संस्थागत जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी.
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