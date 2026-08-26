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नीट यूजी मेरिट सूची पर एनएसयूआई का हल्ला बोल, खाली थाली लेकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले की ओर कूच, पुलिस ने रोका, जमकर हुई नारेबाजी

एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मेरिट सूची से लेकर दस्तावेजों तक की निष्पक्ष जांच की मांग की.

NSUI Protests Raipur
नीट मेरिट लिस्ट पर एनएसयूआई का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 8:12 AM IST

5 Min Read
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रायपुर: नीट यूजी 2026 की छत्तीसगढ़ मेरिट सूची को लेकर सियासत और छात्रों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है. एनएसयूआई ने मेरिट सूची में कथित फर्जी डोमिसाइल, जाति प्रमाण-पत्र और श्रेणी संबंधी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए खाली थाली लेकर स्वास्थ्य मंत्री के निवास की ओर मार्च किया. अंबेडकर चौक से निकले इस मार्च में एमबीबीएस छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते नजर आए. पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद मौके पर ही जोरदार प्रदर्शन हुआ. एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मेरिट सूची से लेकर दस्तावेजों तक की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

खाली थाली लेकर सड़क पर उतरे छात्र

नीट-यूजी काउंसलिंग और छत्तीसगढ़ की मेरिट सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई ने विरोध का अनोखा लेकिन आक्रामक तरीका अपनाया. एमबीबीएस छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हाथों में खाली थाली लेकर अंबेडकर चौक से स्वास्थ्य मंत्री के निवास की ओर मार्च किया. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर योग्य छात्रों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो सरकार को जवाब देना होगा.

रायपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने रोका रास्ता, बैरिकेडिंग के सामने नारेबाजी

प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री के निवास की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही नारेबाजी तेज कर दी और अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखीं.

स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी से मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने नीट-यूजी/सीजीडीएमई काउंसलिंग में पारदर्शिता और दस्तावेज सत्यापन का मुद्दा उठाया. ज्ञापन में साफ तौर पर मेरिट सूची और संबंधित दस्तावेजों की जांच की मांग की गई है.

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पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका (ETV Bharat Chhattisgarh)

एनएसयूआई की पहली मांग, मौजूदा मेरिट सूची को अंतिम न माना जाए

एनएसयूआई ने मांग की है कि मौजूदा सीजीडीएमई मेरिट सूची को प्रोविजनल मेरिट सूची माना जाए और सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम मेरिट सूची जारी की जाए.

डोमिसाइल, जाति प्रमाण-पत्र समेत दस्तावेजों के सत्यापन की मांग

ज्ञापन में मांग की गई है कि मेरिट सूची तैयार करने से पहले सभी विद्यार्थियों के डोमिसाइल, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन कराया जाए. एनएसयूआई का आरोप है कि कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के आधार पर किसी अपात्र उम्मीदवार को फायदा मिला तो उसका सीधा असर योग्य छात्रों के अधिकार पर पड़ेगा.

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स्वास्थ्य मंत्री के बंगले की ओर कूच (ETV Bharat Chhattisgarh)

एनटीए की पात्रता स्प्रेडशीट सार्वजनिक करने की मांग

एनएसयूआई ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एनटीए की पात्रता स्प्रेडशीट सार्वजनिक किए जाने की मांग रखी है. संगठन का कहना है कि इससे मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्वतंत्र रूप से जांच की जा सकेगी.

गलत दस्तावेज से दाखिला मिला तो नाम वापसी का मौका देने की मांग

एनएसयूआई ने राउंड-1 में गलत जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर शामिल हुए विद्यार्थियों को सीमित समय के लिए अंतिम बार नाम वापसी का अवसर देने की मांग की है. ज्ञापन में कहा गया है कि इसके बाद यदि जांच में फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी सामने आती है, तो नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाए.

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एनएसयूआई का हल्ला बोल (ETV Bharat Chhattisgarh)

आंकड़ों ने बढ़ाई शंका — 43,718 से 41,411 तक पहुंची संख्या

एनएसयूआई ने अपने ज्ञापन में पिछले वर्ष और इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना भी रखी है. ज्ञापन के मुताबिक, पिछले वर्ष 43,718 विद्यार्थी नीट में शामिल हुए थे, जिनमें 22,261 विद्यार्थी योग्य हुए थे. वहीं इस वर्ष 41,411 विद्यार्थी शामिल हुए और 21,291 विद्यार्थी योग्य हुए. एनएसयूआई ने इसी तुलना के साथ मेरिट सूची में श्रेणीवार बदलावों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसटी में करीब 782, एससी में 322 और ओबीसी में 409 की वृद्धि का दावा

ज्ञापन में कहा गया है कि इस वर्ष की मेरिट सूची में एसटी वर्ग में लगभग 782, एससी में 322 और ओबीसी में 409 विद्यार्थियों की वृद्धि दिखाई दे रही है. एनएसयूआई ने इन आंकड़ों के अंतर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बदलाव का आधार क्या है और सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज नियमों के अनुरूप हैं या नहीं.

एनएसयूआई ने संदिग्ध दस्तावेजों की सूची की जांच की चुनौती

एनएसयूआई ने कहा है कि उसके पास ऐसे कुछ विद्यार्थियों की सूची और संबंधित जानकारी उपलब्ध है, जिनके दस्तावेजों की जांच आवश्यक है. संगठन की मांग है कि केवल उपलब्ध सूची की जांच तक मामला सीमित न रहे, बल्कि पूरी मेरिट सूची के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाए और जिन उम्मीदवारों की पात्रता या दस्तावेजों में अनियमितता मिले, उनकी पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

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नीट यूजी मेरिट सूची पर एनएसयूआई (ETV Bharat Chhattisgarh)

लड़ाई किसी छात्र के खिलाफ नहीं, योग्य छात्रों के हक की लड़ाई

एनएसयूआई ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि उसका विरोध किसी व्यक्तिगत विद्यार्थी के खिलाफ नहीं है. संगठन का कहना है कि उसकी लड़ाई योग्य और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के अधिकार, निष्पक्षता और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के लिए है.

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एनएसयूआई का ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार ने फैसला नहीं लिया तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि शासन की ओर से उचित और निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा. ज्ञापन में आगे होने वाले आंदोलन की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होने की बात कही गई है.

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