मेवाड़ यूनिवर्सिटी मान्यता को लेकर गिरफ्तार 17 कश्मीरी छात्रों को जेल से किया रिहा, यह है पूरा मामला

17 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन किया. जमानत के बाद जेल से रिहा हुए सभी छात्र.

छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन
छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के गंगरार में संचालित मेवाड़ यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. सोमवार को यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत कश्मीरी छात्रों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के बाद मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया है. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिन्हें मंगलवार शाम को जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

जमानत मिलने पर छात्र जेल से रिहा: छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय राव के नेतृत्व में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत कश्मीरी छात्र-छात्राएं भी प्रदर्शन में शामिल हुए. छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के बाद छात्रों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार किए गए 17 छात्रों को तुरंत रिहा करने मांग की. साथ ही उनके खिलाफ दर्ज सभी प्रकरण वापस लेने की भी मांग की. बाद में छात्रों को जमानत मिलने के बाद मंगलवार देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया.

मान्यता और डिग्री को लेकर सवाल: एनएसयूआई के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय राव ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लिया था. यूनिवर्सिटी द्वारा जारी विज्ञापन में इस कोर्स को मान्यता प्राप्त बताया गया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस कोर्स को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है. छात्रों का कहना है कि यदि कोर्स को मान्यता नहीं मिलती है तो उनकी डिग्री वैध नहीं मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में वे न तो किसी अस्पताल में पंजीकरण करवा पाएंगे और न ही किसी सरकारी या निजी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है.

जल्द मान्यता दिलवाने की मांग: छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में लगातार टालमटोल कर रहा है. कभी यह कहा जाता है कि मान्यता की प्रक्रिया चल रही है तो कभी चुनाव और विधानसभा सत्र के बाद मान्यता दिलवाने का आश्वासन दिया जाता है. छात्रों ने बताया कि वे वर्ष 2022 बैच के छात्र हैं और वर्तमान में उनका अंतिम सेमेस्टर चल रहा है. ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चिंता उनके भविष्य को लेकर है. छात्रों ने मांग की है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द से जल्द इस कोर्स को आवश्यक मान्यता दिलवाए, अन्यथा छात्रों को उचित मुआवजा दिया जाए.

युनिवर्सिटी में 20 दिन से था अवकाश: इधर, गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्रों के आंदोलन के चलते करीब बीस दिन पूर्व अवकाश घोषित कर दिया गया था, जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ. सोमवार से यूनिवर्सिटी में अध्यापन और प्रशासनिक कार्य फिर से शुरू कर दिए गए हैं. वहीं, इस पूरे मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ. अशोक गदिया ने बयान जारी कर कहा कि नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा. उन्होंने बताया कि एनओसी की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही सरकार से एनओसी जारी होने की उम्मीद है.

जल्द मान्यता का आश्वासन: चेयरपर्सन ने कहा कि फिलहाल एनओसी मिलने तक नर्सिंग छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है. विश्वविद्यालय में अन्य कक्षाएं नियमित रूप से शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे नियमित कक्षाओं में उपस्थित होकर अध्ययन कार्य जारी रखें. डॉ. गदिया ने नर्सिंग के छात्र-छात्राओं से आंदोलन समाप्त कर अपने घर लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि एनओसी जारी होने के बाद उन्हें सूचना देकर वापस बुलाया जाएगा और नियमित कक्षाएं शुरू कराई जाएंगी.

