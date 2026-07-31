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बिलासपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन, 50 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगने का आरोप

बिलासपुर: एनएसयूआई प्रदेश महासचिव अर्पित केशरवानी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ. इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर गोलबाजार में पुतला दहन किया गया.

एनएसयूआई का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा नीतियों और राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं का खामियाजा सीधे छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है. कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई "महतारी दुलार योजना" का लाभ अब पात्र छात्र-छात्राओं को नहीं मिल रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

एनएसयूआई का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

एनएसयूआई की मांग

एनएसयूआई ने महतारी दुलार योजना का लाभ फिर से शुरू करने और पात्र विद्यार्थियों को तत्काल लाभ दिलाने की मांग की है. कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का इस्तीफा देने की भी मांग की. कार्यकर्ताओं ने कहा कि गजेंद्र यादव ने नीट पेपर लीक पर कुछ भी नहीं कहा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अर्पित केशरवानी ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांग को अनसुना करती है, तो यह आंदोलन बिलासपुर से निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध रूप से तेज किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.