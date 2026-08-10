छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस से उलझे एनएसयूआई कार्यकर्ता
कुलगुरु कार्यालय में प्रवेश रोकने के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को धक्के देकर परिसर से बाहर निकाला और मुख्य द्वार बंद कर दिया.
Published : August 10, 2026 at 3:41 PM IST
जोधपुर/उदयपुर/ धौलपुर: महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की मांग तेज हो गई है. इसी मांग को लेकर सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर और उदयपुर में आंदोलन किया. जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की, इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ज्ञापन नहीं लिए जाने से नाराज छात्र सड़क पर बैठ गए, जिन्हें पुलिस को जबरदस्ती हटाना पड़ा. इसी प्रकार उदयपुर में एनएसयूआई ने 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली. इधर, धौलपुर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया.
एनएसयूआई जोधपुर इकाई के जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने बताया कि भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में छात्रसंघ चुनाव करवाने की बात कही थी, लेकिन सरकार के 3 साल होने को हैं, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कुलगुरु कार्यालय में प्रवेश रोकने के बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को धक्के देकर परिसर से बाहर निकाला और मुख्य द्वार बंद कर दिया.
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इस दौरान पुलिस के साथ बहस होती रही. कुलगुरु कार्यालय से कोई प्रतिनिधि बाहर नहीं आया. बाहर निकाले जाने के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. कुछ कार्यकर्ता मुख्य द्वार पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने नीचे उतार दिया.
सड़क रोकने का प्रयास, पुलिस ने हटाया: मुख्य द्वार के बाद सड़क पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने रास्ता रोकने की कोशिश की. इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए, जिन्हें हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. अतिरिक्त जाप्ता भी बुलाया गया. आखिरकार पुलिस ने सभी को हटाकर एक तरफ कर दिया. इस दौरान अन्य छात्र भी चुनाव की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे.
उदयपुर में निकाली पदयात्रा: उदयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर सोमवार को उदयपुर में एनएसयूआई ने 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली. सावन के सोमवार को छात्र मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से श्री एकलिंगजी मंदिर तक पैदल पहुंचे. पदयात्रा भुवाणा, सुखेर और कैलाशपुरी होते हुए मंदिर पहुंची. रास्ते भर छात्र बैनर-तख्तियों के साथ नारे लगाते रहे. एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विक्रम भाट ने कहा कि छात्रसंघ विद्यार्थियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का लोकतांत्रिक मंच है. सरकार को जल्द चुनाव की तारीख घोषित करनी चाहिए.छात्रों ने कहा कि राजस्थानी भाषा राज्य की संस्कृति और पहचान है. इसे संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए. पदयात्रा में युवा कांग्रेस के हितांशु जैन और सूर्यपाल सिंह देवड़ा भी शामिल हुए. छात्रों ने भगवान एकलिंगनाथ से सद्बुद्धि की प्रार्थना की और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो जयपुर तक आंदोलन होगा.
धौलपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन: राजस्थान में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में छात्र भार्गव वाटिका से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार से चुनाव तुरंत बहाल करने की मांग की. प्रदर्शन का नेतृत्व जिला विद्यार्थी विस्तारक आर्यन लखेरा ने किया. छात्रों ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इससे युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है. चेतावनी दी कि चुनाव बहाल नहीं हुए तो आंदोलन विधानसभा तक ले जाया जाएगा और मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जाएगा. कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई. स्थिति तनावपूर्ण होने पर सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ और एडीएम हरिराम मीणा ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से वार्ता की और ज्ञापन लिया. अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.