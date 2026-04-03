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राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल, मरुधरा नारी संगठन के विरोध में NSUI का प्रोटेस्ट, कई छात्रों को हिरासत में लिया

राजस्थान विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के विरोध में NSUI ने प्रदर्शन किया. पुलिस ने 25 छात्रों को हिरासत में लिया.

NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया
NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया. कार्यक्रम का विरोध कर रहे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया. किसी छात्र को उठाकर तो किसी को घसीट कर ले जाते हुए करीब 25 छात्रों को हिरासत में लिया.

राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को NSUI कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए इकट्ठा हुए. यहां प्रशासन ने पहले से ही एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया था. बावजूद इसके कुछ छात्र बैरिकेड्स पार कर मानविकी पीठ सभागार तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिससे स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई. दरअसल, मरुधरा नारी संगठन के बैनर तले मानविकी पीठ सभागार में एक विचार गोष्ठी आयोजित की जानी थी.

संवददाता अंकुर जाक़ड की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

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कई छात्र हिरासत में: कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी की चर्चा के बाद NSUI ने विरोध तेज कर दिया. एनएसयूआई के प्रोटेस्ट के दौरान हालात तब बिगड़े जब प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकते हुए धक्का-मुक्की के बीच कई छात्रों को हिरासत में ले लिया.

NSUI का आरोप: एनएसयूआई का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह के आयोजनों के जरिए एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो एकेडमिक माहौल के अनुकूल नहीं है. NSUI प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र होता है, लेकिन यहां इस तरह के आयोजनों से वातावरण प्रभावित किया जा रहा है. यहां छात्रों के प्रदेश कार्यक्रम होने चाहिए लेकिन कुलपति ने इसे संघ का अखाड़ा बना दिया है.

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ABVP ने आरोप खारिज किए: वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने NSUI के आरोपों को सिरे से खारिज किया. एबीवीपी के विश्वविद्यालय संयोजक भारत भूषण ने कहा कि परिसर में किसी भी विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करना लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने जोर दिया कि ये कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसका विरोध करना उचित नहीं है.

राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल
पुलिस ने की छात्रों को हिरासत में लिया (ETV Bharat Jaipur)

विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट किया है. कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा के अनुसार, मानविकी पीठ सभागार मरुधरा नारी संगठन को किराए पर दिया गया है. इसे RSS के आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में विश्वविद्यालय को कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल, परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की राजनीति और विचारधाराओं की टकराव को एक बार फिर सामने ला दिया है.

राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल
छात्र प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ गए (ETV Bharat Jaipur)

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