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शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरी NSUI, NTA भंग करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली: NEET पेपर लीक विवाद और लगातार सामने आ रही परीक्षा प्रणाली की खामियों को लेकर NSUI ने सोमवार को राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन में लापरवाही और जवाबदेही की कमी ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है. संगठन ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विफलताओं ने छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है.

NTA को तत्काल भंग करने की मांग: प्रदर्शन के माध्यम से NSUI ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को तत्काल भंग करने की मांग की. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई गई. संगठन ने कहा कि NEET परीक्षा में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और न्याय मिलना चाहिए. NSUI का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों के बावजूद सरकार ठोस कार्रवाई करने में असफल रही है.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की विफलता ने छात्रों को निराशा और मानसिक दबाव की स्थिति में पहुंचा दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठता जा रहा है. उन्होंने कहा कि संगठन छात्रों के न्याय की लड़ाई को सड़क से लेकर देशभर में जारी रखेगा.

कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया: NSUI कार्यकर्ता अखिलेश ने कहा कि बार-बार हो रहे पेपर लीक ने देश के छात्रों का भविष्य और भरोसा दोनों तोड़ दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि NEET पेपर लीक मामले के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या की, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और NTA की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को समाप्त किया जाए. NSUI ने मांग रखी कि भविष्य की परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाएं ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके.

NSUI ने की मांग: उन्होंने कहा कि 2021, 2024 और अब 2026 में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन हर बार केवल जांच एजेंसियों और समितियों के गठन तक ही कार्रवाई सीमित रह जाती है. उनका आरोप है कि “एजुकेशन माफिया” लगातार सक्रिय हैं और सरकार उन्हें रोकने में विफल रही है. NSUI ने मांग की कि जिन छात्रों ने कथित तौर पर परीक्षा व्यवस्था से परेशान होकर आत्महत्या की है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार तुरंत प्रभावी कदम उठाए.