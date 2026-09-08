धनबाद में छात्र समस्याओं को लेकर NSUI का प्रदर्शन, BBMKU के मुख्य द्वार पर धरना
NSUI ने धनबाद के BBMKU में विरोध-प्रदर्शन करते हुए छात्रों की समस्याओं से लेकर शिक्षकों की कमी तक कई मुद्दे उठाए. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 10:55 PM IST
धनबादः बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय यानी BBMKU में छात्रों की समस्याओं को लेकर NSUI ने मोर्चा खोल दिया है. NSUI कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय और इसके अधीन आने वाले कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर शिक्षकों की कमी तक कई मुद्दे उठाए.
शिक्षकों की संख्या और गंदगी पर उठे सवाल
युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदित्य आनंद ने आरोप लगाया कि कई कॉलेजों में छात्रों को पानी और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है. बाथरूम की स्थिति खराब है, वहीं छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी बनी हुई है. इसका सीधा असर पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है.
परीक्षा व्यवस्था पर सवाल
आदित्य आनंद ने कतरास कॉलेज की हालिया घटना का जिक्र करते हुए परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. उनका आरोप है कि एक छात्र की जगह दूसरे छात्र ने प्रॉक्सी के तौर पर परीक्षा दी. NSUI का दावा है कि इस मामले से जुड़ा वीडियो उनके पास मौजूद है. संगठन ने पूरे मामले की जांच कराने और कतरास कॉलेज के प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की.
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कार्रवाई के बजाय सिर्फ आश्वासन मिला. NSUI ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.
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