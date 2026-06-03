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NEET-CBSE मुद्दे पर NSUI का प्रदर्शन, बिलासपुुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव

जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी हुए शामिल, पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की, वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल

NSUI Tokhan Sahu bungalow gherao
NEET-CBSE मुद्दे पर NSUI का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: जिले में NSUI कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. NEET और CBSE परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव किया. इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस को भीड़ रोकने के लिए वॉटर कैनन और बल का भी प्रयोग करना पड़ा.

जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी हुए शामिल, वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कांग्रेस और छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में एक विशाल रैली निकाली. प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और देश की परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे थे.

विधायक देवेंद्र यादव के कपड़े फटे, बस की छत पर चढ़े

इस जंगी प्रदर्शन में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई. कांग्रेस का दावा है कि पुलिसिया कार्रवाई में विधायक देवेंद्र यादव चोटिल हो गए और इस खींचतान में उनके कपड़े भी फट गए. इसके बाद अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधायक यादव वहां खड़ी एक बस की छत पर चढ़ गए.

NSUI Tokhan Sahu bungalow gherao
NEET-CBSE मुद्दे पर NSUI का प्रदर्शन, पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने चलाई पानी की बौछार, कई हिरासत में

उग्र होती भीड़ और मंत्री के बंगले की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे. हंगामे के चलते जब प्रदर्शनकारी काबू नहीं हुए तो पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर पानी की बौछारें कीं और हल्का बल प्रयोग किया. काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया और उन्हें कोनी थाने ले गई.

NSUI Tokhan Sahu bungalow gherao
बिलासपुुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इलाके में सुरक्षा सख्त

इस भारी हंगामे और वीआईपी बंगले के घेराव की कोशिश को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है.

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