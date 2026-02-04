ETV Bharat / state

सिर पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरी NSUI, मंत्रियों का मुखौटा पहनकर उठक-बैठक, घोषणा पत्र की प्रतियां जलाईं

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनएसयूआई ने साय सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है.

NSUI unique protest in Raipur
रायपुर में NSUI का अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 7:09 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के अधूरे चुनावी वादों के खिलाफ NSUI ने अनोखे और आक्रामक अंदाज़ में प्रदर्शन किया. रायपुर शंकर नगर चौक पर हुए इस विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों का मुखौटा पहनकर सड़क पर कान पकड़कर उठक-बैठक लगाई. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा किया. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और छात्र हितों को लेकर यह प्रदर्शन पूरी तरह राजनीतिक संदेश से भरा रहा.

मंत्रियों के मुखौटे से साय सरकार पर कटाक्ष

प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंत्रियों के मुखौटे पहनकर कान पकड़कर उठक-बैठक लगाई. यह प्रतीकात्मक दृश्य सरकार से “गलती मानने और जवाब देने” की मांग को दर्शाता रहा. कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे न कर पाने पर सरकार को जवाबदेही निभानी चाहिए.

रायपुर में एनएसयूआई का साय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT)

एलपीजी सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

NSUI कार्यकर्ता सिर पर और हाथों में गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर भ्रमण करते दिखे. 500 रुपये में सिलेंडर, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे चुनावी वादों को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया.

साय सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

NSUI ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किए गए वादे दो साल बाद भी पूरे नहीं हुए. महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी चरम पर है और छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है, जबकि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है.इस प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI के उत्तर विधानसभा अध्यक्ष अनुज शुक्ला ने किया.

जिन मुद्दों पर जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, उन्हीं मुद्दों से सरकार मुंह मोड़ चुकी है. जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और छात्र हितों से जुड़े चुनावी वादे पूरे नहीं होते, तब तक NSUI लोकतांत्रिक तरीके से लगातार आंदोलन करता रहेगा- अनुज शुक्ला, अध्यक्ष, उत्तर विधानसभा, रायपुर, NSUI

एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल, कुणाल दुबे, पुनेश्वर लहरे, गावेश साहू, अंकित बंजारे, तनिष्क मिश्रा और अरसलान शेख सहित बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता शामिल रहे. एनएसयूआई के सभी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की.

