ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में नकली दवाई केस में NSUI का ड्रग कंट्रोलर ऑफिस पर प्रदर्शन,ताला लगाकर गायब हुए संजय नेताम

दोपहर 3 बजे NSUI कार्यकर्ता 5 लाख रुपये नकद ब्रीफकेस में लेकर कार्यालय पहुंचे और संजय नेताम को यह राशि देने की प्रतीकात्मक पेशकश की, ताकि वे दवा माफियाओं से कथित रूप से ली जा रही रिश्वत बंद कर जनता के स्वास्थ्य के साथ ईमानदारी से कार्य करें

रायपुर : नकली दवाओं के गंभीर प्रकरण में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज़ NSUI कार्यकर्ताओं ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया. एनएसआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रायपुर तहसील कार्यालय स्थित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम के कार्यालय का घेराव किया.

NSUI का आरोप है कि जैसे ही कार्यकर्ताओं के कार्यालय पहुंचने की सूचना असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम को मिली, वे अपने कक्ष में ताला लगाकर मौके से गायब हो गए. NSUI नेताओं ने इसे अधिकारी की जवाबदेही से बचने की मानसिकता करार देते हुए कहा कि यदि आरोप निराधार हैं तो अधिकारी सामने आकर जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं.

यह पैसा भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए- शान्तनु झा

इस दौरान NSUI जिला अध्यक्ष शान्तनु झा ने कहा कि यह 5 लाख रुपये उनके कृषक पिता द्वारा वर्षों की मेहनत से अपने घर निर्माण के लिए जोड़ी गई राशि है. उन्होंने बताया कि इस धनराशि को प्रतीकात्मक रूप से इसलिए पेश किया गया, ताकि स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके और सरकार व प्रशासन की आंखें खोली जा सकें. उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विभाग यदि पैसों के लालच में काम करेगा तो NSUI चुप नहीं बैठेगी.

नकली दवा माफिया संग सांठगांठ का आरोप

NSUI ने जानकारी दी कि लगभग 10 दिन पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम पर गंभीर आरोप लगे हैं. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि संजय नेताम को रायपुर के एक निजी कैफे में नकली दवाओं के कारोबारी के साथ सांठगांठ करते हुए मीडिया के कैमरों में रंगे हाथ पकड़ा गया था. इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

EOW और स्वास्थ्य मंत्री को दी गई थी शिकायत

NSUI ने इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को औपचारिक शिकायत सौंपी थी. संगठन का कहना है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा 7 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

NSUI के बीजेपी पर गंभीर आरोप

NSUI का आरोप है कि कार्रवाई में हो रही देरी से यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी सरकार दोषी अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रही है. संगठन ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में जनता के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, तो ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए

NSUI की स्पष्ट और दो टूक मांग

NSUI ने मांग की है कि नकली दवा माफियाओं को दिया जा रहा संरक्षण तत्काल बंद किया जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम को तुरंत निलंबित किया जाए. NSUI ने चेतावनी दी कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

इस विरोध प्रदर्शन में NSUI जिला अध्यक्ष शान्तनु झा सहित प्रदेश महासचिव निखिल बघेल, महामंत्री सूरज साहू, जिला उपाध्यक्ष सैय्यद नूर और अन्य नेता मौजूद रहे.