नीट पेपर लीक पर नारायणपुर में गुस्सा, एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन
नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर नारायणपुर में NSUI ने उग्र प्रदर्शन किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 22, 2026 at 9:52 PM IST
नारायणपुर: नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में युवाओं का गुस्सा उबाल मार रहा है. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन किया है. सैकड़ों छात्रों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया. छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ भी हमला बोला. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI जिला अध्यक्ष विजय सलाम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीवान, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बोधन देवांगन और पार्षद जय कुमार वट्टी ने किया.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन की शुरुआत शहर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर की गई. यह शव यात्रा नारायणपुर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस समर्थक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नीट परीक्षा में धांधली बंद करो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो और केंद्र सरकार जवाब दो जैसे नारे लगाए.
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन
NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप था कि नीट परीक्षा पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है और केंद्र सरकार इस मामले में जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है. यह प्रतीकात्मक शव यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस जवानों और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान की स्थिति निर्मित हो गई.
देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों को न्याय दिलाई जाए- विजय सलाम, जिला अध्यक्ष, NSUI
नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर नारायणपुर में हुआ यह विरोध प्रदर्शन युवाओं और छात्रों के बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है. NSUI और कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि छात्रों के हितों की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा.