ETV Bharat / state

NCERT की सिलेबस में बदलाव के विरोध में हंगामा, लखनऊ में NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : NCERT की सिलेबस से गांधी, आरएसएस, गोडसे और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी पाठ्य सामग्री को हटाए जाने के विरोध में सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. NSUI के कार्यकर्ताओं ने केकेसी डिग्री कॉलेज गेट के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताया और NCERT पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया. NSUI के कार्यकर्ता सोमवार सुबह ही केकेसी डिग्री कॉलेज के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे. कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, NCERT केंद्र सरकार के दबाव में महात्मा गांधी, आरएसएस, गोडसे और 2002 के गुजरात दंगे जैसे प्रसंग को पाठ्यक्रम से हटाकर देश के इतिहास से खिलवाड़ कर रही है. विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के चलते कुछ समय के लिए केकेसी कॉलेज के बाहर जाम लग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र उग्र प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कॉलेज के गेट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है.