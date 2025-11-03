NCERT की सिलेबस में बदलाव के विरोध में हंगामा, लखनऊ में NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया
NSUI के कार्यकर्ताओं ने पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 3:48 PM IST
लखनऊ : NCERT की सिलेबस से गांधी, आरएसएस, गोडसे और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी पाठ्य सामग्री को हटाए जाने के विरोध में सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया.
NSUI के कार्यकर्ताओं ने केकेसी डिग्री कॉलेज गेट के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताया और NCERT पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया.
NSUI के कार्यकर्ता सोमवार सुबह ही केकेसी डिग्री कॉलेज के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे. कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, NCERT केंद्र सरकार के दबाव में महात्मा गांधी, आरएसएस, गोडसे और 2002 के गुजरात दंगे जैसे प्रसंग को पाठ्यक्रम से हटाकर देश के इतिहास से खिलवाड़ कर रही है.
विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के चलते कुछ समय के लिए केकेसी कॉलेज के बाहर जाम लग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र उग्र प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कॉलेज के गेट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है.
NSUI कार्यकर्ता अखिलेश दुबे ने कहा, NCERT द्वारा हाल ही में किए गए बदलाव में शिक्षा को वैचारिक रूप से सीमित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है. महात्मा गांधी और 2002 गुजरात दंगों जैसे अध्याय को हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है. NCERT अपने इस फैसले को वापस ले और असली इतिहास को छात्रों तक पहुंचने दे.
प्रदर्शन कर रही छात्रा पूजा वर्मा ने कहा कि अगर भविष्य की पीढ़ी को सच से दूर रखा जाएगा, तो हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा. शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष रहना चाहिए ना कि किसी विचारधारा का उपकरण बनना चाहिए.
NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह विरोध केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, अगर NCERT ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि इतिहास बचाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में यह अभियान चलाया जाएगा.
यह भी पढ़ें : 'दादा किशन की जय' से गूंजा था मैदान, विश्व कप 2025 में महिला टीम ने गाया था '120 बहादुर' का देशभक्ति गीत