ETV Bharat / state

NCERT की सिलेबस में बदलाव के विरोध में हंगामा, लखनऊ में NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

NSUI के कार्यकर्ताओं ने पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी है.

NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन.
NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : NCERT की सिलेबस से गांधी, आरएसएस, गोडसे और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ी पाठ्य सामग्री को हटाए जाने के विरोध में सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया.

NSUI के कार्यकर्ताओं ने केकेसी डिग्री कॉलेज गेट के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताया और NCERT पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया.

NSUI के कार्यकर्ता सोमवार सुबह ही केकेसी डिग्री कॉलेज के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे. कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, NCERT केंद्र सरकार के दबाव में महात्मा गांधी, आरएसएस, गोडसे और 2002 के गुजरात दंगे जैसे प्रसंग को पाठ्यक्रम से हटाकर देश के इतिहास से खिलवाड़ कर रही है.

विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के चलते कुछ समय के लिए केकेसी कॉलेज के बाहर जाम लग गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र उग्र प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कॉलेज के गेट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है.

NSUI कार्यकर्ता अखिलेश दुबे ने कहा, NCERT द्वारा हाल ही में किए गए बदलाव में शिक्षा को वैचारिक रूप से सीमित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है. महात्मा गांधी और 2002 गुजरात दंगों जैसे अध्याय को हटाना इतिहास को मिटाने जैसा है. NCERT अपने इस फैसले को वापस ले और असली इतिहास को छात्रों तक पहुंचने दे.

प्रदर्शन कर रही छात्रा पूजा वर्मा ने कहा कि अगर भविष्य की पीढ़ी को सच से दूर रखा जाएगा, तो हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा. शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष रहना चाहिए ना कि किसी विचारधारा का उपकरण बनना चाहिए.

NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह विरोध केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, अगर NCERT ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि इतिहास बचाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में यह अभियान चलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें : 'दादा किशन की जय' से गूंजा था मैदान, विश्व कप 2025 में महिला टीम ने गाया था '120 बहादुर' का देशभक्ति गीत

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
NCERT SYLLABUS
NSUI PROTEST IN LUCKNOW
NSUI का लखनऊ में प्रदर्शन
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.