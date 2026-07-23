ETV Bharat / state

छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध, NSUI ने कहा- लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया

इस प्रदर्शन के बाद NSUI कार्यकर्ता कलेक्टर आवास पहुंचे और घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

NSUI की ओर से विरोध प्रदर्शन
NSUI की ओर से विरोध प्रदर्शन (Source : लावेश)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 5:07 PM IST

|

Updated : July 23, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी : नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर दिल्ली में जारी छात्रों के आंदोलन पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी क्रम में गुरुवार दोपहर बाद डीडवाना जिला मुख्यालय पर NSUI की ओर से शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया.

NSUI के डीडवाना-कुचामन जिलाध्यक्ष रामनिवास गोयल और नागौर जिलाध्यक्ष समीर खान के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के बाद NSUI कार्यकर्ता कलेक्टर आवास पहुंचे और घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद वे जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों को हटाकर अंदर जाने की कोशिश की. इस दौरान मौके पर मौजूद वृताधिकारी जेठू सिंह के निर्देश पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शनकारियों ने ये कहा- (Source : लावेश)

पढ़ें. मदन राठौड़ के 'भाड़े के टट्टू' बयान पर भड़के डोटासरा, बोले, 'यही युवा करेंगे मोदी सरकार का अंत'

प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है. उनका कहना था कि नीट परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है. राहुल गांधी जब छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे और उनकी आवाज उठाने का प्रयास किया, तब उन्हें हिरासत में लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया गया. NSUI नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

पढ़ें. युवाओं का भरोसा टूटा, सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर रही- सचिन पायलट

NSUI के डीडवाना-कुचामन जिलाध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि देशभर के छात्र शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है. नीट पेपर लीक जैसे मामलों की नैतिक जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है और जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. नागौर जिलाध्यक्ष समीर खान ने कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ अन्याय किया गया है. सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. NSUI छात्रों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से लड़ेगी. आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

Last Updated : July 23, 2026 at 5:30 PM IST

TAGGED:

DELHI PROTEST
PROTEST IN KUCHAMAN
LATHI CHARGE ON STUDENTS IN DELHI
NSUI PROTEST IN KUCHAMAN
PROTEST AGAINST NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.