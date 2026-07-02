बड़ी खबर : पुलिस ने NSUI का धरना जबरदस्ती हटाया, कार्यकर्ताओं को थाने ले गई
पुलिस ने जोर जबरदस्ती कर जोधपुर में केंद्रीय कार्यालय पर चल रहा एनएसयूआई का धरना खत्म करवा दिया.
Published : July 2, 2026 at 10:21 PM IST
जोधपुर: जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि एवं छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर NSUI का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को छठे दिन भी जारी रहा. लेकिन रात होते-होते पुलिस ने जोर जबरदस्ती कर केंद्रीय कार्यालय पर चल रहा धरना खत्म करवा दिया. पुलिस एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्रों को उठाकर थाने ले गई. इस कार्रवाई के लिए रातानाडा, सरदारपुरा और भगत की कोठी थाना पुलिस को आना पड़ा.
धरने पर बैठे छात्रों को जबरदस्ती उठाकर बस में डाला गया. इस दौरान छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की. एनएसयूआई जोधपुर देहात के जिला अध्यक्ष मनीष विश्नोई ने बताया कि हमारा धरना 6 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जोर जबरदस्ती करते हुए हमें उठा लिया. माना जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले की गई है.
पढ़ें : एनएसयूआई का जेएनवीयू में प्रदर्शन, फीस नहीं बढ़ाने, पेपरलेस प्रवेश प्रकिया एवं समय पर रिफंड समेत 16 मांगें रखी
शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा भी जोधपुर आ रहे हैं. ऐसे में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हो, इसलिए पुलिस ने धरना खत्म करवा दिया. गुरुवार को ही छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं कुलपति प्रो. पी.के. शर्मा का विरोध किया था.
पढ़ें : राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल, मरुधरा नारी संगठन के विरोध में NSUI का प्रोटेस्ट, कई छात्रों को हिरासत में लिया
एबीवीपी ने खत्म कर दिया आंदोलन : जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष करीब 40 फीसदी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. इसको लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों छात्र संगठनों ने आंदोलन शुरू किया था. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने 30 फीसदी शुल्क वापस ले लिया. इसके बाद एबीवीपी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया. जबकि एनएसयूआई ने पूरी फीस वृद्धि वापस लेने और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर धरना शुरू कर दिया.