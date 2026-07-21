ETV Bharat / state

NEET पेपर लीक और जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI का प्रदर्शन, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की

राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई (NSUI) कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. इस दौरान छात्र विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलकर विरोध मार्च निकालना चाहते थे. पुलिस ने उन्हें परिसर से बाहर जाने से रोक दिया. इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी विरोध की लपटें मंगलवार को जयपुर तक आ पहुंची. यहां राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट किया. इस बीच, कुछ देर तक परिसर में तनावपूर्ण माहौल रहा. छात्र और पुलिस आमने-सामने भी हुए. दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई. बाद में पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई. इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने कहा, केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है. जब छात्र अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे पुलिस की लाठियों से दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये शुरुआत है. आगे और उग्र आंदोलन होंगे. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार बताया. पढ़ें:Delhi CJP Protest : युवाओं पर लाठीचार्ज पर भड़के गहलोत, बोले- दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह जैसा