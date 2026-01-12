ETV Bharat / state

दुर्ग में NSUI ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ की नारेबाजी

दुर्ग: बालोद में राष्ट्रीय जंबूरी 2026 का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 13 जनवरी तक चलेगा. राष्ट्रीय जंबूरी 2026 में देशभर से छात्र और शिक्षक भाग ले रहे हैं. बालोद में भव्य आयोजन के लिए जिला प्रशासन और सरकार की ओर से सारी सुविधाएं जुटाई गई हैं. जंबूरी के सफल आयोजन के लिए एक पूरा शहर ही कुछ दिनों के लिए बसाया गया है. जंबूरी में शामिल हो रहे छात्र छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कई गई व्यवस्था से काफी खुश हैं. लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जंबूरी के आयोजन में भारी भ्रष्टचार किया गया है.

स्वामी विवेकानंद जी जयंती के मौके पर आज एनएसयूआई ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओ ने कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश की और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन में शामिल युवा नेताओं का आरोप था कि राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन में भारी गड़बड़ी की गई है. एनएसयूआई ने इसकी जांच के लिए एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा.

एनएसयूआई नेताओं ने किया दावा

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे युवा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, खुद सरकार के भीतर से ही भ्रष्टाचार की आवाजें उठ रही हैं. एनएसयूआई नेताओं ने दावा किया कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोप इस बात का प्रमाण है, कि शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि जंबूरी जैसे बड़े आयोजन में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन वहां की जमीनी व्यवस्थाएं बेहद लचर हैं.

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ की नारेबाजी (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री पर एक्शन लेने की मांग

एनएसयूआई का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य खतरे में है. युवा नेताओं ने कहा कि जिस शिक्षा मंत्री पर खुद उनकी ही सरकार के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हों, उन्हें पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो. प्रदर्शन में शामिल युवा नेताओं ने कहा कि जंबूरी आयोजन में हुए खर्च और व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए. साथ ही ​भ्रष्टाचार के आरोपों पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से स्पष्टीकरण और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ​सरकारी आयोजनों में जनता के पैसे के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए. एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा.