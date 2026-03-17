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NSUI का हंगामा : रोस्टर रजिस्टर में छेड़छाड़ का आरोप, बैरिकेडिंग लांघकर सिंडिकेट का किया घेराव

रोस्टर में गड़बड़ी का आरोप : एनएसयूआई छात्र नेता और पूर्व शोध छात्र प्रतिनिधि डॉ. राम सिंह सामोता ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के दबाव में रोस्टर रजिस्टर को नियम विरुद्ध तैयार कर रहा है, जिससे आरक्षित वर्गों के अधिकारों के साथ अन्याय हो रहा है. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और यदि आरक्षण में छेड़छाड़ की गई तो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग मिलकर व्यापक आंदोलन करेंगे.

जयपुर : राजस्थान विश्वविद्यालय में आरक्षण नियमों के खिलाफ रोस्टर रजिस्टर पारित करने के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया. सिंडिकेट बैठक के दौरान छात्रों ने कुलगुरु सचिवालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन आक्रोशित छात्र बैरिकेडिंग लांघकर आगे बढ़ गए और अपना विरोध दर्ज कराया.

पहले भी दी थी चेतावनी : एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया गया था. बावजूद इसके रोस्टर रजिस्टर में कथित बदलाव किए जा रहे थे, इसके चलते संगठन को आंदोलन करना पड़ा. हालांकि, प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आरक्षण नियमों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी और रोस्टर रजिस्टर को सार्वजनिक करते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.

क्या है रोस्टर रजिस्टर : रोस्टर रजिस्टर विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें कुल स्वीकृत सीटों के आधार पर विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाता है, ताकि प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके.

राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI का हंगामा (ETV Bharat Jaipur)

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कॉलेजों की जमीन पर भी उठे सवाल : प्रदर्शन के दौरान महारानी और महाराजा कॉलेज की लगभग 90 बीघा जमीन को गुपचुप तरीके से विश्वविद्यालय के अधिकार से छीनकर, नगर निगम और जेडीए जैसी संस्थाओं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने पर भी छात्रों ने आपत्ति जताई. इस पर सिंडिकेट में शामिल विधायकों ने आश्वासन दिया कि महाविद्यालयों की जमीन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा.