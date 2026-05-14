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रांची विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, छात्र बोले- पहले आधारभूत ढांचा मजबूत करे सरकार

प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात करतीं रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:रांची विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम लागू किए जाने के विरोध में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस व्यवस्था को लेकर विरोध देखा जा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को एनएसयूआई की ओर से रांची विश्वविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे और उन्होंने सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग उठाई. छात्रों का कहना था कि झारखंड के विश्वविद्यालय पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में नई व्यवस्था लागू करना छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है. प्रदर्शन के दौरान परिसर में काफी देर तक नारेबाजी होती रही, जिससे विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह गरमा गया.

कुलपति प्रो. सरोज शर्मा और छात्र नेता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कुलपति ने छात्रों से की बातचीत

धरना-प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा मौके पर पहुंचीं और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और आपत्तियों को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा. कुलपति ने छात्रों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि क्लस्टर सिस्टम को विश्वविद्यालय स्तर से लागू नहीं किया गया है, बल्कि इस संबंध में मानव संसाधन विकास विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

छात्र हित को लेकर यूनिवर्सिटी गंभीरः कुलपति

बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्र हित को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भी शंकाएं और मांगें हैं उसे उचित मंच तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सरकार स्तर पर इस पर विचार किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि छात्र हित में जो भी बेहतर निर्णय होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी.

छात्रों ने निर्णय पर उठाए सवाल