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एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ बोले, 'मोदी सरकार में युवाओं का भविष्य अंधकार में'

विनोद जाखड़ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं के कारण युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है.

Vinod Jakhar at Chhatron Ki Goonj event in Kuchaman City
कुचामन सिटी में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में विनोद जाखड़ (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 10:33 PM IST

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कुचामन सिटी: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ गुरुवार को डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी के बुडसु रोड स्थित एक गार्डन में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान अपने संबोधन में जाखड़ ने नीट पेपर लीक पर मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को बचाने का आरोप लगाया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद जाखड़ ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों मेहनती विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं के कारण युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है. इसके बावजूद मोदी सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंखे मूंदे बैठी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है.

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जाखड़ ने कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली जैसी घटनाओं ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को 'वसूली तंत्र' में बदल दिया है. जिसके कारण देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है. इसलिए राहुल गांधी द्वारा छात्रों की गूंज अभियान और संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. इस अभियान का उद्देश्य, युवाओं को बड़े सपने देखने का हक दिलाना और उन्हें पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलाव करना है. साथ ही युवाओं के लिए निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना इसका मकसद है.

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वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीट पेपर लीक के कारण देशभर में 21 युवाओं में आत्महत्या कर ली, लेकिन पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन बच्चों के लिए एक शब्द नहीं बोला. सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से एग्जाम कराए और युवाओं का भविष्य संवारे, लेकिन यह सरकार कार्रवाई के बजाय केवल लीपापोती करने में जुटी है.

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कार्यक्रम के दौरान पूर्व उपमुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष कोमल लाडना, परबतसर विधायक रामनिवास गवाड़िया, मकराना विधायक जाकिर गैसावत, पूर्व सभापति आसिफ खान सहित कांग्रेस और एनएसयूआई के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे. सम्मेलन के दौरान छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे.

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