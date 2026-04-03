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उदयपुर पहुंचे विनोद जाखड़, छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर गरजे, कहा- ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ

विनोद जाखड़ गोगुंदा क्षेत्र स्थित जरगा में आयोजित प्रथम पाटोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं. एयरपोर्ट पर कार्यक्रम स्थल रवाना होने से पहले जरगाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष किशन मेघवाल ने उनका अभिनंदन किया. इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी संगठन की मजबूती का प्रदर्शन किया.

उदयपुर: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के उदयपुर आगमन पर संगठन के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान जाखड़ का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया, जिससे एयरपोर्ट परिसर कुछ समय के लिए एनएसयूआई के नारों से गूंज उठा.

छात्रसंघ चुनाव पर बोले जाखड़: मीडिया से बातचीत करते हुए जाखड़ ने छात्रसंघ चुनावों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी कड़ी हैं और यही युवाओं को नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में कई राज्यों में छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाकर युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

सरकार पर साधा निशाना: जाखड़ ने स्पष्ट किया कि एनएसयूआई देशभर में छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर आंदोलन तेज करेगी. उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाकर युवाओं की आवाज को बुलंद करेगा. साथ ही उन्होंने राजस्थान की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में युवा, महिलाएं और आमजन सभी परेशान हैं और सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है.

पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी जाखड़ ने भाजपा और टीएमसी दोनों पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वहां की जनता अब राजनीतिक परिस्थितियों को समझ चुकी है और आगामी चुनावों में सोच-समझकर निर्णय लेगी. उदयपुर दौरे के दौरान जाखड़ ने संगठन को मजबूत करने और युवाओं को सक्रिय राजनीति से जोड़ने पर भी जोर दिया.

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