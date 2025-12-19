एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप, 'असल मुद्दों से बचने के लिए धर्म की आड़ लेती है बीजेपी'

ETV Bharat / state

एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप, 'असल मुद्दों से बचने के लिए धर्म की आड़ लेती है बीजेपी'

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का कहना है कि बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड को बदनाम करने की साजिश की है.

Varun Chaudhary speaking to the press
प्रेस से बात करते वरुण चौधरी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 3:58 PM IST

अजमेर: कांग्रेस के अग्रिम संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर बेतुकी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि युवा रोजगार और भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, तो भजनलाल सरकार उन पर लाठियां चलाती हैं. इसलिए समझ आ जाता है कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है और असल मुद्दों से दूर भागती है. चौधरी ने ये आरोप शुक्रवार को अजमेर क्लब में प्रेस वार्ता में लगाए.

वरुण चौधरी ने कहा कि व्यक्ति का यह व्यक्तिगत मसला है कि वह किस धर्म को मानता है. उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि पहाड़, नदिया, सागर, जंगल, शहर, गांव इन सबसे मिलकर भारत माता है. भारत माता सबकी है. लेकिन बीजेपी के लोगों के लिए धर्म एक मुद्दा है. इस मुद्दे के सहारे ही बीजेपी लोकहित के मुद्दों पर बातचीत करने से बचती है. धर्म की आड़ में ही केंद्र सरकार अरावली, मनरेगा और नेशनल हेराल्ड जैसे पुराने अखबार को बदनाम करने की साजिश करती है.

नेशनल हेराल्ड को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना (ETV Bharat Ajmer)

'बीजेपी को रहता है नेशनल हेराल्ड का दर्द': चौधरी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर बीजेपी को हमेशा से दर्द रहा है. यह वही अखबार है, जब देश में कई अखबार अंग्रेज हुकूमत के दबाव में थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संचालन किया. तत्कालीन समय की देश की स्थिति और परिस्थिति को अखबार ने लोगों के सामने रखा था. साथ ही अंग्रेजों की वास्तविकता को देश के सामने रखा. उन्होंने कहा कि तत्कालीन समय में कांग्रेस समेत देश की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी. ऐसे अखबार को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की ओर से की गई.

छात्रों को सच्चाई से अवगत कराएगी एनएसयूआई: उन्होंने कहा कि इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखबार से जुड़े लोगों को भी बदनाम किया गया. ईडी का दुरूपयोग कर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें कोर्ट ने ईडी की ओर से तैयार चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया. देश में ऐसे अखबार और मीडिया भी हैं जो केंद्र सरकार को आइना दिखाते हैं, उनसे भी बीजेपी को दर्द है. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई देशभर में कॉलेज कैंपस में पंपलेट बांटकर युवा छात्रों को नेशनल हेराल्ड सच्चाई से अवगत करवाएगी. साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर राजनीतिक द्वेषता के चलते नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़े लोगों को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश को बताएगी.

'केंद्र सरकार गरीब विरोधी': मनरेगा योजना का नाम बदलने के मुद्दे पर वरुण चौधरी ने कहा कि मनरेगा से करोड़ों गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिलता था. बीजेपी मनरेगा को खत्म कर महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की साजिश कर रही है. वरुण चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीब विरोधी है.

