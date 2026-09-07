NSUI का रायपुर में मार्च, 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, एक्स्ट्रा मार्क्स, छात्रावास सुविधा, गुणवत्तापूर्ण खाना देने की डिमांड
छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 7, 2026 at 4:08 PM IST
रायपुर: छात्रहितों के समर्थन में सोमवार को एनएसयूआई छात्र विंग के सदस्यों ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में रायपुर सहित कई जिलों से आए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कैंपस में घुसे. जहां छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारे लगाते हुए, अपनी 9 सूत्री मांगों को विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने रखा.
छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी. एनएसयूआई के प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI कैंपस अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे कर रहे थे.
बैरिकेडिंग के बीच छात्रों का प्रदर्शन
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग की गई थी. बावजूद इसके प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से परिसर में प्रवेश कर गए. प्रदर्शन के दौरान छात्र बैरिकेड्स के सामने जमीन पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर अपनी बातें रखी. छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और जब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
|NSUI की 9 मांगें
|पहली मांग: ATKT छात्रों को थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर में प्रवेश देने के साथ ATKT परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए.
|दूसरी मांग: छात्रों के हित में 1 से 5 अंक तक Grace Marks का प्रावधान किया जाए.
|तीसरी मांग: उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सुधार किया जाए और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए.
|चौथी मांग: मार्क शीट में होने वाली तकनीकी त्रुटियों को तत्काल सुधारा जाए, ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई या अन्य प्रक्रियाओं में परेशानी न हो.
|पांचवीं मांग: री-टोटलिंग के साथ री-चेकिंग का अवसर दिया जाए और इसके लिए ली जाने वाली फीस में कमी की जाए.
|छठी मांग: जिंजर हॉस्टल और मेस व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए, ताकि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
|सातवीं मांग: NEP से जुड़े नियमों और प्रावधानों को समझने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क या कमिटी बनाई जाए.
|आठवीं मांग: फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए, ताकि विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सके.
|नौवीं मांग: सभी विषयों में पर्याप्त संख्या में योग्य प्रोफेसरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
NSUI की चेतावनी
NSUI का कहना है कि ये सभी मांगें सीधे तौर पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य और छात्रहित से जुड़ी हुई हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से ठोस पहल नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.
जानिए कब हुआ था NSUI का गठन
एनएसयूआई का पूरा नाम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है. कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये आधिकारिक छात्र विंग है. एनएसयूआई की स्थापना 9 अप्रैल 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा ने की थी. एनएसयूआई छात्र इकाई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र हितों की लड़ाई लड़ता और और उनकी आवाज उठाता है. यह संगठन कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलता है. वर्तमान में देश के हजारों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई के कार्यकर्ता संगठन की इकाई से जुड़े हुए हैं.
न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा बने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश
अगले 48 घंटे बाद फिर एक्टिव होगा मानसून, बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कांकेर बेमेतरा सरगुजा सामान्य से कम
झीरम घाटी के फैसले पर जांजगीर-चांपा कांग्रेस की प्रेसवार्ता, कहा- 'अधूरा न्याय', 'जेब वाले सबूत' पर भी जिला अध्यक्ष ने दिया बयान