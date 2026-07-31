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जयपुर में पानी की टंकी पर डटे NSUI कार्यकर्ता, 17 घंटे बाद वार्ता के लिए ऊपर पहुंचे अधिकारी, छात्रसंघ चुनाव बहाली पर अड़े

प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ता ( फोटो ईटीवी भारत )