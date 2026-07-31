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जयपुर में पानी की टंकी पर डटे NSUI कार्यकर्ता, 17 घंटे बाद वार्ता के लिए ऊपर पहुंचे अधिकारी, छात्रसंघ चुनाव बहाली पर अड़े

देर रात वीडियो जारी कर टंकी पर चढ़े कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ता
प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ता (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 7:20 AM IST

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जयपुर : राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) के NSUI के तीन स्टूडेंट गुरुवार सुबह से ही पानी की टंकी पर डटे हुए हैं. ये छात्र राजस्थान में लंबे समय से बंद छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के पास गांधी नगर में पानी की टंकी पर चढ़े NSUI कार्यकर्ताओं का 17 घंटे से अधिक समय तक हाई-वोल्टेज ड्रामा जारी रहा. देर रात वीडियो जारी कर छात्रों ने सरकार और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया, जिसके बाद गतिरोध समाप्त करने के लिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी टंकी पर चढ़कर वार्ता करने पहुंचे. छात्रसंघ चुनाव बहाल होने तक प्रदर्शनकारियों ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया है.

देर रात वीडियो जारी कर दिया संदेश (वीयियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: छात्रसंघ चुनाव की मांग : जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े NSUI कार्यकर्ता, दिल्ली लाठीचार्ज का भी विरोध

देर रात जारी किया वीडियो संदेश: टंकी पर चढ़े कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है और 17 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक बातचीत की पहल नहीं की थी. टंकी के नीचे सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा जाल लगा रखा है. कई घंटों के इंतजार और बढ़ते गतिरोध के बाद आखिरकार पुलिस और नागरिक प्रशासन का एक वरिष्ठ अधिकारी बातचीत के लिए टंकी पर ऊपर पहुंचा है, ताकि छात्रों को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा जा सके.

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