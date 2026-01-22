विनोबा भावे विश्वविद्यालय में NSUI का आमरण अनशन समाप्त, छात्र संघ चुनाव कराने समेत कई मांगों पर बनी सहमति
हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पिछले तीन दिनों से चला आ रहा एनएसयूआई का आमरण अनशन गुरूवार को समाप्त हो गया.
Published : January 22, 2026 at 8:42 PM IST
हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तीसरे दिन समाप्त हो गई. पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल और झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने सम्मिलित रूप से अनशन समाप्त कराया. दरअसल, एनएसयूआई सात सालों से लंबित छात्र संघ चुनाव समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा था.
तीन दिनों से जारी थी अनशन खत्म करने की कोशिश
छात्र संघ चुनाव समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे. पिछले तीन दिनों से कई बार डेलिगेशन से वार्ता हुई लेकिन किसी न किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी. देर रात विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा से वार्ता हुई और गुरूवार को कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल, जयशंकर पाठक समेत कई लोगों के साथ छात्रों की उच्च स्तरीय बैठक हुई. बैठक में यह समझौता हुआ कि 100 दिनों के भीतर छात्र संघ का चुनाव संपन्न होगा. इसके साथ ही अन्य मांगों पर भी विचार करते हुए सकारात्मक पहल की जाएगी. आश्वासन मिलने के बाद अनशन समाप्त हो गया.
100 दिनों के भीतर होंगे छात्र संघ चुनाव
छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष विकास कुमार ने छात्रों से वार्ता कर भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद कहा कि सकारात्मक पहल हुई है. जिन्होंने अनशन समाप्त कराया है, उनकी छात्र संघ से वार्ता हुई है. 100 दिनों के भीतर चुनाव कराने पर सहमति बनी है. वहीं भूख हड़ताल खत्म होने के बाद एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अभिषेक राज ने बताया कि तीन दिनों से छात्र हित की बात को लेकर अनशन पर थे. सात सालों से चुनाव न होना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन था. 100 दिनों के अंदर चुनाव कराने का वादा किया गया है. वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन होगा.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल और जयशंकर पाठक ने बताया कि एनएसयूआई ने छात्र हित को लेकर आंदोलन किया था. विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी वार्ता हुई है. उचित आश्वासन मिलने के बाद अनशन समाप्त हो गया है.
एनएसयूआई हजारीबाग इकाई के जिला अध्यक्ष अभिषेक राज कुशवाहा के नेतृत्व में शुरू हुई भूख हड़ताल में छात्र संघ चुनाव की अविलंब घोषणा, अनियमित सत्र में सुधार, बंद ब्वॉयज हॉस्टल को फिर से चालू करना, शिक्षकों की कमी दूर करने जैसी प्रमुख मांग थी. छात्रों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित करने, शोधार्थियों के कथित प्रशासनिक शोषण पर रोक लगाने, बंद जिम और खेल गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने, खेल निदेशक को हटाने, कैंटीन व्यवस्था सुधारने, सेल्फ फाइनेंस विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति, प्लेसमेंट सेल को क्रियान्वित करने और सुरक्षा एजेंसी को हटाने की मांग उठाई थी.
