प्रिंसिपल के चैंबर में घुसकर एनएसयूआई ने की गुंडागर्दी, प्राचार्य की नेम प्लेट तोड़ी, टेबल पर डाली स्याही

प्रिंसिपल की शिकायत पर आकाश कनौजिया सहित 7 एनएसयूआई नेताओं के खिलाफ भिलाई नगर थाने में एफआईआर दर्ज.

NSUI HOOLIGANISM IN DURG
छात्र नेताओं का प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: भिलाई सेक्टर 7 के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा. एनएसयूआई के प्रदेश सचिव और भिलाई नगर विधायक प्रतिनिधि आकाश कनौजिया पर हंगामा करने का आरोप है. आरोप है कि इन दोनों लोगों ने अपने साथियों के साथ प्राचार्य के चैंबर में जमकर हंगामा किया. करीब आधे घंटे तक एनएसयूआई के कार्यकर्ता चैंबर में बवाल करते रहे. इस दौरान छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल की नेम प्लेट जो टेबर पर रखी थी उसे तोड़ दिया. नेम प्लेट पर स्याही डाल दी और वहां रखे पेपर को फेंक दिया. आरोप है कि छात्र नेताओं ने इस दौरान प्रिंसिपल डॉ विनय शर्मा को घेरकर उनके साथ बदतमीजी भी की. प्रिंसिपल डॉ विनय शर्मा की शिकायत पर भिलाई पुलिस ने छात्र नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है.

छात्र नेताओं का प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामा

दरअसल, पूरा मामला 9 दिसंबर की सुबह का है. कॉलेज की 2 चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने और उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग को लेकर एनएसयूआई पदाधिकारी कॉलेज पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि दोनों महिला कर्मचारियों को अनुचित तरीके से हटाया गया. छात्र नेता चाहते थे महिला कर्मियों को काम पर वापस रखा जाए. इसी मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पहले कॉलेज गेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रिंसिपल का इंतजार किया, लेकिन उनके बाहर न आने पर सभी छात्र नेता और कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर पहुंच गए. प्रिंसिपल चैंबर के भीतर पहुंचते ही छात्र नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया. लेकिन छात्र नेता प्रिंसिपल की बात सुनने को तैयार नहीं थे. हंगामा काटने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां चले गए.

प्राचार्य की नेम प्लेट तोड़ी (ETV Bharat)
छात्र नेताओं का प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामा (ETV Bharat)
छात्र नेताओं का प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामा (ETV Bharat)
छात्र नेताओं का प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामा (ETV Bharat)

भिलाई नगर पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज

प्रिंसिपल विनय शर्मा ने घटना की जानकारी कॉलेज प्रबंधन और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को दी. राय मशवरे के बाद प्रिंसिपल ने भिलाई नगर पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई. एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि जब कॉलेज में परीक्षा फॉर्म परीक्षण और हस्ताक्षर का शासकीय कार्य चल रहा था, तभी आकाश कनौजिया, दीपक पाल, आनंद यदु, पूर्व मानसेवी सहायक प्राध्यापक नितेश गुप्ता, आशीष कालो, भौमित पटेल और अंशुल शर्मा सहित कुछ युवक परिसर में अनाधिकृत रूप से घुस आए. पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 191(2), 221, 296, 324(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्र नेताओं का प्रिंसिपल के चैंबर में हंगामा (ETV Bharat)
संपादक की पसंद

