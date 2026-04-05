आरटीई से प्री प्राइमरी क्लास हटाने का विरोध, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की नंगे पांव पदयात्रा
नर्सरी, केजी वन और केजी टू को आरीटई एक्ट से अलग रखा गया है. इसे लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 5, 2026 at 3:33 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ में प्री प्राइमरी कक्षाओं को राइट टू एजुकेशन यानि की शिक्षा का अधिकार एक्ट से बाहर रखा गया है. इस फैसले का स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में विरोध हुआ है. दुर्ग में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस मसले पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. कड़ी धूप में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की. एनएसयूआई ने 8 किलोमीटर तक पदयात्रा की.
प्री- प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स की शिक्षा प्रभावित
यह पदयात्रा सेक्टर-9 स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर गंजपारा स्थित शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के कार्यालय तक पहुंची. एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि हाल ही में लिए गए निर्णय के तहत प्री-प्राइमरी (नर्सरी, केजी-1, केजी-2) कक्षाओं को आरटीई अधिनियम से बाहर कर दिया गया है, जिससे निजी स्कूलों में मिलने वाला फ्री एडमिशन बंद हो गया है. इससे गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों की शुरुआती शिक्षा प्रभावित होगी. निजी स्कूल संगठन भी आरटीई के तहत प्रवेश देने के पक्ष में नहीं हैं.
इस मुद्दे को लेकर लगातार पत्राचार किया गया, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया. 10 अप्रैल से आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन प्री-प्राइमरी कक्षाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है. इसके विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को नंगे पांव पदयात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है- आकाश कन्नौजिया, प्रदेश महासचिव, एनएसयूआई
शिक्षा मंत्री ने क्या कहा ?
इस पूरे मसले पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और मामले में कार्रवाई जारी है. नर्सरी कक्षाओं में आरटीई के तहत एडमिशन फिलहाल बंद है. इस संबंध में भारत सरकार को पत्र भेजा गया है.