NEET पेपर लीक के विरोध में NSUI का उग्र प्रदर्शन, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला
NEET पेपर लीक मामले को लेकर NSUI ने उग्र प्रदर्शन किया. NSUI ने पीएम समेत शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 4:00 PM IST
धमतरी : देशभर में चर्चित NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया. धमतरी में भी एनएसयूआई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया.
परीक्षा रद्द करने की मांग
एनएसयूआई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजीव भवन में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली. हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचे. इस दौरान छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद, NEET परीक्षा रद्द करो,पेपर लीक बंद करो जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा.
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. छात्रों ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण देशभर के छात्र मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में हैं. एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है.
केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में असफल साबित हुई है. हमारी मांग है NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए- राजा देवांगन, जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई
पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला
गांधी मैदान पहुंचकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा. जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगाई, पुलिस जवानों ने पानी डालकर आग बुझा दी. इस दौरान कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी की स्थिति भी बनी, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया.
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