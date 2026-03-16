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लखनऊ में अखिलेश यादव ने कांग्रेस कार्यालय में नाले की गैस से बनाई चाय, कहा- पीएम मोदी का फॉर्मूला फेल

गैस की किल्लत को लेकर किया विरोध. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गैस की किल्लत को लेकर विपक्षी दल जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाली से गैस बनाकर सिलेंडर पर चाय बनाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाली से गैस बनाने वाले बयान को लेकर सांकेतिक तौर पर नाली में पाइप डालकर सिलेंडर में गैस भरी और चाय बनाई. हालांकि जिस सिलेंडर पर उन्होंने चाय बनाने का प्रयास किया उसकी गैस खत्म हो गई और नाली सूख गई. एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को साइंटिस्ट बताते हुए कटाक्ष किया. अखिलेश यादव ने कहा कि देश में गैस की वजह से आम आदमी के सामने संकट खड़ा हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे हम नाले से गैस बना सकते हैं. हमारे प्रधानमंत्री समय-समय पर वेश बदलते रहते हैं. वह कभी साइंटिस्ट हुआ करते थे. जब वह साइंटिस्ट थे तब उन्होंने फॉर्मूला दिया था नाले से गैस बनाने का. इस फार्मूले के तहत हम लोगों ने नाली से गैस बनाई. पीएम मोदी पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)