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लखनऊ में अखिलेश यादव ने कांग्रेस कार्यालय में नाले की गैस से बनाई चाय, कहा- पीएम मोदी का फॉर्मूला फेल

एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को साइंटिस्ट बताते हुए कटाक्ष किया. कहा कि उनका फॉर्मूला फेल हो गया है.

गैस की किल्लत को लेकर किया विरोध.
गैस की किल्लत को लेकर किया विरोध. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:18 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 7:40 PM IST

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लखनऊ : गैस की किल्लत को लेकर विपक्षी दल जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाली से गैस बनाकर सिलेंडर पर चाय बनाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाली से गैस बनाने वाले बयान को लेकर सांकेतिक तौर पर नाली में पाइप डालकर सिलेंडर में गैस भरी और चाय बनाई. हालांकि जिस सिलेंडर पर उन्होंने चाय बनाने का प्रयास किया उसकी गैस खत्म हो गई और नाली सूख गई. एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को साइंटिस्ट बताते हुए कटाक्ष किया.

अखिलेश यादव ने कहा कि देश में गैस की वजह से आम आदमी के सामने संकट खड़ा हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे हम नाले से गैस बना सकते हैं. हमारे प्रधानमंत्री समय-समय पर वेश बदलते रहते हैं. वह कभी साइंटिस्ट हुआ करते थे. जब वह साइंटिस्ट थे तब उन्होंने फॉर्मूला दिया था नाले से गैस बनाने का. इस फार्मूले के तहत हम लोगों ने नाली से गैस बनाई.

पीएम मोदी पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, यह जो नाला पूरा भरा हुआ था, इससे हमने एक सिलेंडर गैस बनाई. लेकिन आधे लोगों को ही चाय मिल पाई. उनका फार्मूला फेल हो गया. हम साइंटिस्ट नरेंद्र मोदी से यह पूछना चाहते हैं कि अब हमें कोई दूसरा फार्मूला बताएं. यह फार्मूला तो फेल हो गया है. नाली की कैपेसिटी कम है, इसलिए सिलेंडर पूरा भर ही नहीं पाया.

उन्होंने कहा, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री की कैपेसिटी कम है, इस तरह नाली की कैपेसिटी कम है. प्रधानमंत्री की विदेश नीति फेल होने की वजह से गैस की कमी आई है. हमारे रेस्टोरेंट, घरेलू लोग और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को गैस की वजह से दिक्कत आई है. इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में मेस बंद हो गई है. रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं. जो मजदूर हैं वह वापस घर जाने को मजबूर हैं. छात्र भी अपने घर वापस हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल में गैस नहीं बची है.

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Last Updated : March 16, 2026 at 7:40 PM IST

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अखिलेश यादव ने बनाई चाय
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