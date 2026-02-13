ETV Bharat / state

ट्रेड डील और कथित Epstein Files के मुद्दे पर एनएसयूआई का केंद्र सरकार पर हमला

केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ एनएसयूआई ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया.

NSUI demonstration
प्रदर्शन करते एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: एनएसयूआई राजस्थान ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर कथित 'Epstein Files' और भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया. संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाते हुए इसे देश के हितों के लिए चिंताजनक बताया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया. साथ ही संसद में ट्रेड डील की सभी शर्ते सार्वजनिक करने की मांग उठाई.

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटते हुए केंद्र सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल उठाएं. एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि देश में लिए जा रहे फैसलों को लेकर जनता के मन में सवाल हैं. उनका आरोप है कि अमेरिका के दबाव में की जा रही ट्रेड डील से छोटे व्यापारी, कृषि कामगार और मजदूर वर्ग प्रभावित होंगे.

एनएसयूआई का धरना (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अरावली मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पैदल यात्रा कर चित्तौड़ कलक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता, प्रवेश द्वार पर छोड़ा ज्ञापन

उन्होंने कहा कि यदि अमेरिकी उत्पादों को शून्य प्रतिशत टैरिफ पर बाजार में प्रवेश दिया जाता है और कृषि क्षेत्र को खुला छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाएगी. जाखड़ ने ये भी आरोप लगाया कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा. उन्होंने मांग की कि ट्रेड डील की सभी शर्तें सार्वजनिक की जाएं ताकि देश की जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके.

प्रदर्शन के दौरान जाखड़ ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावणे की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय निर्णयों में पारदर्शिता आवश्यक है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है या बाहरी दबाव में. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव ने कहा कि चाहे कथित 'Epstein Files' का मामला हो या ट्रेड डील, देश की संप्रभुता से जुड़े सवालों पर युवाओं को सजग रहना होगा. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध जारी रखेंगे और संसद में व्यापक बहस की मांग करेंगे. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे उड़ाकर इस दिन को 'काला दिन' के रूप में मनाया और केंद्र सरकार से भारत-अमेरिका समझौतों की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग की.

TAGGED:

CENTRAL GOVERNMENT POLICIES
शहीद स्मारक
NATIONAL STUDENTS UNION OF INDIA
एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़
NSUI DEMONSTRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.